Türkiye bugün yağmura teslim

T24 - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri yağışlı geçecek.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Ege kıyılarında gökgürültülü sağanak olmak üzere; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerde 4-6 derece artacak, Marmara ve Kıyı Ege'de 2-4 derece azalacak.

Rüzgar: Yurdun batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.



UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, taşkın vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ ve kar erimesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda muhtemel çığ tehlikesine, Doğu Anadolu bölgesinde artan hava sıcaklığı ile birlikte ani kar erimesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

