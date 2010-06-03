Türkiye bu saldırıyı asla affetmeyecektir

T24-

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere yaptığı saldırıya ilişkin, ''İsrail tarihin en önemli hatalarından birisini yaptı. Bu yanlışın ne büyük bir yanlış olduğunu ileride çok daha fazla anlayacaktır. Şüphesiz ki Türkiye kendi vatandaşlarına ve kendi gemisine karşı uluslararası sularda yapılan böyle bir saldırıyı asla affetmeyecektir. Soğukkanlı bir şekilde bunun gereğini yapacaktır'' dedi.

Gül, İsrail'in pişman olacağı bir yanlış yaptığını ifade ederek, ''Bu çok önemli bir olaydır ve bu olay takip edilecektir. Unutulacak, unutturulacak ve üstü kapatılacak bir konu değildir. Bu saatten sonra Türk-İsrail ilişkileri hiçbir zaman eskisi gibi olmaz'' dedi.





İNSANLIĞA DERS VERİLDİ





Cumhurbaşkanı Gül, Ankara'dan karayoluyla Çorum'a giderken Sungurlu ilçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Gül, burada halka hitaben kısa bir konuşma yaptı.

Kısa süreliğine de olsa ilçe halkıyla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, kendisine gösterilen ilgi ve sevgiye teşekkür etti. ''Bilmiyorum daha önce bir Cumhurbaşkanı aranızda oldu mu?'' sözlerine vatandaşların ''hayır'' diye karşılık vermesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, ''Bundan sonra devlet adamları daha fazla aranızda olacak'' dedi.

Çorum ve çevresinin tarihin en eski uygarlıklarına ev sahipliği yaptığını, yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olduğunu belirten Gül, buraları gün ışığına çıkarmak ve tanıtmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin bugünlerden çok daha aydınlık olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:

''Çocuklarımız büyüdüğünde çok daha güzel bir Türkiye'de, çok daha güzel bir Çorum'da, çok daha güzel bir Sungurlu'da daha iyi imkanlarla çalışacaklar ve yaşayacaklar. Sizlere tavsiyem, birbirinizi sevin, sayın, kardeşliğinizi pekiştirin. Aranızda ayrım yapmayın, aranıza nifak sokmayın. Aranızda küslüğe, huzursuzluğa müsaade etmeyin.

Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu temin etmeli ve çok çalışmalıyız. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef terörle mücadelede şehitler veriyoruz. Vatanın birliği ve bütünlüğü için en değerli varlıkları olan canlarını feda eden asker, polis, tüm güvenlik güçlerine şükranlarımı sunuyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum.







İNSANLIĞA BÜYÜK DERS VERİLDİ





Filistin'e insani yardım götüren gemilere İsrail tarafından yapılan saldırıya da değinen Cumhurbaşkanı Gül, ''Dünyanın her tarafından gelen insanlarla birlikte Akdeniz'de, Filistin'e yardım için, insanlığa ders vermek için, insanların yardım çağrısına el uzatmak için oraya giden vatandaşlarımıza karşı gösterilen zalimlik ve korsanlık karşısında hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum'' diye konuştu.

Bu olayla bütün dünya ve insanlığa büyük bir ders verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, ''Umarım dünya bundan ders alacaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, vatandaşlara hitabının ardından Çorum'un Sungurlu ilçesinden, Yazılıkaya ve Hattuşa ören yerlerini ziyaret etmek üzere Boğazkale ilçesine hareket etti.





ÖREN YERLERİNİ GEZDİ





Cumhurbaşkanı Gül, Hitit Uygarlığı'nın başkenti Hattuşa, Yazılıkaya ve Alacahöyük ören yerlerini ziyaret etti.

Gül'e ziyaretleri sırasında Çorum Müze Müdürü Önder İpek tarafından bilgi verildi. Hattuşa Ören Yeri'ndeki Büyük Tapınak'ı gezerken buranın 4 bin yıllık bir tarihi olduğuna işaret eden Abdullah Gül, tanıtıma önem verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Gül'e, Boğazkaleli bir kadın tarafından, üzerinde ''Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'e'' yazılı Hitit motifli kilim, yerel yöneticilerce de Hitit Kalesi figürü hediye edildi.

Gül, Hattuşa'dan Alacahöyük Ören Yeri'ne giderken Boğazkale ilçesinde konvoyunu durdu. Vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık veren Gül, burada yaptığı kısa konuşmada, ''Bugün tarihin merkezini geziyorum. İnsanlar da benden sonra buralara gelsin diye aranızdayım'' dedi.