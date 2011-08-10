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Sağlık

Türkiye bu nakille tıp tarihine geçti

Akdeniz Üniversitesi’nde dünyanın ilk rahim nakli yapıldı. Rektör Kurtcephe, “Bugün tıp tarihine geçecek” dedi.

10 Ağustos 2011 03:00



 T24 - Akdeniz Üniversitesi’nde (AÜ) dünyanın ilk rahim nakli yapıldı. AÜ Rektörü İsrafil Kurtcephe,  “Bugün tıp tarihine özel bir gün olarak geçecek” dedi.



AÜ Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, kadavradan alınan rahmin, AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki ekip tarafından Derya Sert’e (21) nakledildiğini, operasyonun başarılı geçtiğini belirtti. 



Hürriyet'in haberine göre, “Bugün tıp tarihine özel bir gün olarak geçecek”  diyen Kurtcephe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yıl önce, Eylül 2010’da dünyada ilk çift kol naklini gerçekleştirmiştik. Bu bizi sağlıkta dünyanın zirvesine taşıdı. Başarımız üzerine Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelik hazırladı. Bugün bir çok uzvu nakledecek yasal zemin mevcut. Çift kol naklinden sonra yüz nakli yapacağımızı açıklamıştık. Verici çıktığı anda gerçekleştireceğiz. Kadınlarımızın en büyük hayali anne olmaktır. Biz de anne olamayan, doğuştan rahmi bulunmayan insanlarımızın bu büyük özlemini giderelim, dünyada bir çığır açalım düşüncesiyle yola çıktık. Engin bir tecrübeye sahibiz.”



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