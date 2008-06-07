Türkiye bu maça kilitlendi

MİLLİ Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bugünkü Portekiz maçını değerlendirdi. Bahis sitelerinde Portekiz’in favori gösterilmesiyle ilgili değerlendirme yapan tecrübeli hoca şunları söyledi: “Bu tür turnuvalarda bazı ülkelerin favori gösterilmesi kadar doğal bir durum olamaz. Ancak bizim galibiyetimiz sürpriz olarak görülüyorsa biz de çıkar sürprizi gerçekleştiririz. Sürpriz yapmayı severiz. Daha önceki maçlarımıza da bakarsanız Türkiye’nin zoru sevdiğini görürsünüz. Portekiz karşılaşması ilk maçımız olmasından dolayı çok önemli. Eğer galip gelir veya berabere kalırsak kendimize olan güvenimiz biraz daha artar. Bu açıdan çok önemli. Portekiz güçlü bir ekip ve Ronaldo gibi önemli silahları var. Ancak burada bireysel yıldızlardan dolayı takım futbolunun öne çıkacağını düşünüyorum.



‘TAKIM HALİNDE YILDIZIZ’



RAKİBE göre oyun anlayışımızı belirledik. Öncelikli olarak tabii ki biz de galip gelmeyi istiyoruz. Ben futbolcularıma güveniyorum. Daha önce de belirttiğim gibi benim moral motivasyonumun iyi olması futbolcuların da iyi olduğu anlamına gelir. Ve şu anda moral motivasyonumuzun iyi olduğunu söyleyebilirim. Bunun sahaya yansıması çok önemli. Eğer bu güven ve morali, sahaya yansıtırsak istediğimiz sonucu alırız diye düşünüyorum. İsviçre’de Portekiz’e büyük ilgi olduğunu biliyoruz görüyoruz. Ancak saha dışında ne kadar favori gösterilirseniz gösterilin önemli olan sahada sergilenen performans ve alınan skordur. Herkesin şampiyonada kendine göre yıldız adayı vardır. Bu da normaldir. Ama benim yıldız adayım Türkiye. Takım halinde başarılı olacağımızı ve tüm dünyanın gönlünü kazanacağımızı düşünüyorum.



Şimdi sahaya çıkıp şu ana kadar yapılan çalışmaların meyvesini toplama zamanı. Portekiz maçında alınacak olası bir olumsuz sonuç dünyanın sonu değil. Daha önümüzde 2 karşılaşma daha olacak. Bu düşünceyle hareket etmeliyiz. Ama olası bir beraberlik gruptan çıkmamız açısından büyük önem taşıyacak. Saha dışında değil artık sahada konuşma zamanı geldi.”

