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Yaşam

Türkiye bu hafta KAVRULACAK!

Yeni haftada beklenen yüksek sıcaklık ve zayıf rüzgar, sıcak çarpması riskini yaz başından bu yana...

18 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yeni haftada beklenen yüksek sıcaklık ve zayıf rüzgar, sıcak çarpması riskini yaz başından bu yana hiç olmadığı kadar artıracak. Gölgede Marmara ve Ege 35 ile 38 dereceye çıkıyor. Doğuda ise Haziran boyu ara veren yağmurlar bu hafta kuvvetlenerek taşkın riskini artıracak.



Türkiye'deki beş büyük kentin hava koşulları ise şöyle: İstanbul'da sıcaklık 32 derece, nem düşük olsa bile, zayıf rüzgar hiç serinlik vermediğinden 35 derece hissediliyor.

Gölgedeki sıcaklık Ankara'da 34 derece, İzmir'de 36, Bursa ve Adana'da 34 derece. Marmara'lılar bu hafta 11 ile 16 saatleri arasında güneşin altında fazla kalmamalı.

Sıcaklık gölgede dahi Edirne'de 38, Balıkesir'de 35 derece. güneşin altında ise 40 dereceyi bulacak. Rüzgar zayıf, sadece Perşembe günü sert esecek. İç Anadolu'da akşam üstü Kırıkkkale, Yozgat, Sivas dolayları yağış alacak. Bölgede nem yüzde 35'i geçmiyor.

Sıcaklık Konya'da 34, Kayseri ve Niğde'de 33 derece. Ege yeni haftanın ilk yarısı çok sıcak, özellikle Güney Ege'de: Muğla, Aydın, Denizli boyunca kavurucu sıcaklar yaşanacak, termometreler 39 dereceyi gösterecek. Aydın'da 40'ı geçebilir.

Perşembeden sonra sıcaklıkta normallere dönüş var. Akdeniz'de nem tekrar biraz artıyor. Hissedilen sıcaklık sahillerde 37 dereceyi buluyor.

Güneydoğu'da 3 gün akşam saatlerinde yaz yağmurları bekleniyor, Diyarbakır 38 derece. Doğu Anadolu'da bu hafta öğleden sonraları Erzincan'dan, Erzurum'a kadar kuvvetli sağanak yağmur görülecek, beraberinde yıldırım tehlikesi de artıyor.

Karadeniz'de Kastamonu'dan Samsun, Trabzon ve Rize'ye kadar Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yaz yağmuru var. Yağışlar sırasında ağaç kenarlarında ve yüksek yerlerde bulunmamalı. Bazı kesimlerde taşkınlar da yaşanabilir.


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