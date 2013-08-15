Türkiye, Brezilya’dan sonra futbolun en çok takip edildiği ikinci ülke

Perform’un hazırladığı “Küresel Spor Medyası Tüketim Raporu 2013” raporuna göre, 14 ülkede yapılan araştırmada, Türkiye İspanya ile birlikte futbolun en çok takip edildiği ikinci ülke oldu. Brezilya’da nüfusun yüzde 68’i futbolu takip ederken, bu oran Türkiye ve İspanya’da yüzde 64 oldu.

Zaman gazetesinden Günseli Ocakoğlu’nun “Türk futbolu mu, futbol endüstrisi mi?” başlığıyla köşesine taşıdığı araştırma, futbol ile teknoloji arasındaki ilişkiye de ışık tutuyor.

Günseli Ocakoğlu’nun yazısı şöyle:

“Zamanı geldi hadi biraz futbol konuşalım. Yok, öyle kimin nasıl oynadığı konusunda ahkam kesenlerden ya da bundan sonra kaç yıl hangi takımın şampiyon olacağını söyleyerek ortalığı karıştıranlardan olmayacağım. Nerede bende o birikim. Futbol yorumcularının konuları renkli. Benimkisi bu yazı da dahil olmak üzere sıkıcı futbol endüstrisi ve bu endüstrinin oluşturduğu büyüklük üzerine.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki potansiyeli görüp Mackolik.com’u satın alarak gündeme gelen dijital spor medyasının lider mecrası Perform’un hazırladığı “Küresel Spor Medyası Tüketim Raporu 2013”ü açıklandı. Her yıl hazırlanan raporda bu yıl Türkiye de dahil 14 ülkedeki spor medyasının ne şekilde kullanıldığı araştırıldı. Bakınız futbol deyince akan sular nasıl duruyor?

Futbolseverler nüfusun yüzde 50’sinden fazla

Raporda yer alan ülkeler; ABD, Almanya, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Çin, Endonezya, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Japonya, Rusya ve Türkiye.

Bu ülkelerde 990 milyon sporsever bulunuyor.

Aktif olarak takip edenlerin sayısı 460 milyon

Brezilya’da bu oran yüzde 68

Peki, Türkiye’de durum nedir?

Türkiye’de en çok futbolu takip edenlerin oranı yüzde 64

Türkiye futbolun en çok takip edildiği ülke olarak ikinci sırada (İspanya ile birlikte)

Türkiye’deki en popüler diğer spor dalı yüzde 48’le basketbol.

Türkiye’de de sporun takip edildiği mecralar arasında ilk sırada TV bulunuyor (yüzde 94)

İkinci sırada internet yer alıyor, oranı yüzde 85. Türkiye internetin bu yüksek kullanım oranıyla ilk sırada

Üçüncü sırada basılı yayınlar var ve oranı yüzde 81

Diğer mecraların yanı sıra sporu mobil cihazlarıyla da takip edenlerin Türkiye’deki oranı yüzde 64

Mobilden izlemede ilk sırada yüzde 73’le Endonezya, ikinci sırada yüzde 67 ile Çin bulunuyor.

Türkiye’deki sporseverlerin yüzde 66’sı sporu takip etmek için sosyal medya platformlarını kullanıyor.

Hindistan’da bu oran yüzde 63 olurken, Almanya’da yüzde 21 ve ABD’de yüzde 25

Hindistanlı sporseverler haftada 19,1 saatlerini spor takibine ayırıyor. Türkiye ise 15,2 saat ortalaması ile 14 ülke arasında ikinci sırada.

Araştırmaya Türkiye’den katılanların yüzde 35’i, online spor içeriklerini günde bir kereden fazla mutlaka kontrol ediyor.

Türkiye’de sporseverlerin yüzde 30’unun internet sitesi, telefon ya da tablet üzerinden kullanılan ücretli platformlara aboneliği bulunuyor.

İkinci sıradaki İtalya’da bu oran yüzde 19.

Türkiye, internet üzerinden canlı yayınlanan spor karşılaşmaları için ücret ödeyebileceğini belirten kullanıcılar açısından da ikinci sırada (yüzde 29).

Perform’un araştırmasında daha çok ayrıntı varsa da bana göre en çarpıcı sonuç Türk futbol izleyicisinin futbolu izlemenin ötesinde içselleştirdiği. Futbol üzerine konuşmalar da futbol üzerinden konuşmaların da para ettiği şu günlerde markalara vazgeçtikleri futbol sponsorluklarına dönmesini öneririm.

Drogba birinci, yenge destekli Snijder ikinci

Araştırmaları severim, yolumu açar ancak günlük akıştan da beslenmek gerek. Böyle zamanlarda Ajans Press imdadıma yetişir. Ajans Press yöneticisi Yelda Demirkaya’dan Gezi sonrasında hareketlenen transferler üzerinden futbol haberlerini ve en çok hangi futbolcudan söz edildiğini araştırmasını istedim. Sonuçlara bakıyor ve görüyorum ki eğer haberler reklam olsaydı yapılan reklam yatırımı sıfırları bol milyon dolarlara ulaşırdı.

Dile kolay futbolcu kaynaklı toplam 48 bin 379 adet haber yapılmış.

Listeye en çok haberi yapılan 83 futbolcu girmiş.

Listenin en başında 2436 haberle Didier Drogba bulunuyor. Sonra sırasıyla milli yengenin de katkılarıyla Wesley Snijder (1915), Malouda (1882), Dirk Kuyt (1681) ve Fenerbahçe’ye transferi için adı geçen ama gerçekleşmeyen Oscar Cardozo (1588) yer alıyor. Görüldüğü üzere ilk beşte bizden kimse yok. Altıncı sırada Tolga Zengin (1525) ve sekizinci sırada dünyanın en iyi 50’si listesinde 20. olan Burak Yılmaz (1230) geliyor.

En çok ne Galatasaray, ne Fenerbahçe!

Beşiktaş’tan 30, Fenerbahçe’den 28 ve Galatasaray’dan 20 futbolcu listede yer alırken adı geçen ancak transferi gerçekleşmeyen 5 futbolcu da medyanın ilgisine mazhar olmuş.

Sayıları biraz karıştırınca görüyorum ki haber sayısını futbolcu sayısına böldüğümde 590 adet haber yayınlanmış. Bu rakam yaklaşık 45 gün içinde maazallah bir kriz olmadığı takdirde bir sanayi işletmesinin haber olamayacağı kadar yüksek. Kaldı ki haber sıralamasının en altında yer alan Ersan Adem Gülüm’ün haber sayısı 39 adet bile reklam eşdeğeri açısından kayda değer.

Türk futbolu nereye gider?

Şimdi en başa dönelim; Perform’un araştırması hem futbolu hem para ödenerek izlenecek dijital mecrayı işaret ediyor ki bu nedenle ülkemize yatırım yaptı, yapıyor. Ajans Press’in araştırması yeter ki futbolcu ol, gerisi kolay diyor. Listede 30 yabancı futbolcu yer alırken yabancıların haber toplamı Türk futbolcuların çok misli gözüküyor. Şimdi bir soru, Türk futbolu mu, futbol endüstrisi mi? Yazıyı hazırlarken gözüme Gana ile milli maçımız olduğu haberi ilişiyor. Toplam 150 koltuk satılmış! Dünya Futbol Şampiyonası’nda şansımız kalmadığı için küsmüş Türk futbolseverler. Normal! Siz ne dersiniz bilmem ama ben artık tribünlere oynamaktan vazgeçsek diyorum. Sporundan, sporcusundan değil de futbol sevgimizden başkaları nemalanırken aklımızı başımıza devşirsek!"