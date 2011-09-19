-Türkiye bölgesinde yükselen güç ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - ABD'nin ünlü gazetesi New York Times, Türkiye'nin, Mısır ile yeni bir ortaklık kurarak, dengelerin değiştiği bölgede yükselen güç olma niyetine dikkati çekti. Ankara'dan Anthony Shadid imzasıyla yayımlanan makalede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ABD seyahati arefesinde verdiği mülakata işaret ediliyor, Davutoğlu'nun, Amerika'nın etkisini yitirmeye başladığı bir süreçte, Ortadoğu'da, bölgenin askeri olarak en güçlü, en kalabalık ve etkili iki ülkesi olan Türkiye ile Mısır arasında kurulacak bir ortaklıkla yeni bir güç ekseni oluşturulabileceği yönündeki sözlerine yer verildi. "Kaygılı bir İsrail, kuşkucu bir İran ve bölgesel politikaları karışık ve zaman zaman da çelişkili görüldüğü için eleştirilen bir ABD'den farklı olarak, Türkiye'nin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın kökten değiştiği bir zamanda, önceki yanlış adımlarından dönerek, demokratik geçiş ve ekonomik büyüme açısından bir rol modeli olmaya çalıştığı" belirtilen makalede, "Geçmişte Türklerin küçümsediği Arap dünyasında Türkiye'nin dikkat çekici bir biçimde sıcak karşılanması, en az Arap isyanları ve devrimi kadar sarsıcı bir gelişme" denildi. Makalede, dört asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kalan Arap dünyasının büyük bölümü ile Türkiye arasındaki "psikolojik akrabalığa" itibar eden Davutoğlu'nun, farklılıklar arasında köprü kurma konusundaki diplomatik hünerine karşın bir politikacıdan çok akademisyen kimliğini koruduğu yorumunda bulunuldu.