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Dünya

TÜRKİYE, BMGK'DE BAŞKANLIK YAPIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

08 Eylül 2010 02:16

-TÜRKİYE, BMGK'DE BAŞKANLIK YAPIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanı olarak, bu ayın ilk resmi toplantılarına başkanlık yapıyor. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan başkanlığındaki konsey, sabah Nepal'deki BM Misyonu'nu (UNMIN) görüştü.  Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçen ay ortaya çıkan toplu tecavüz vakasını görüşmekte olan konseyin toplantısında, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kongo'daki barış gücü operasyonundan sorumlu yardımcısı Atul Khare ile çatışma yaşanan bölgelerde cinsel şiddet konusundan sorumlu özel temsilcisi Margot Wallstrom, Kongo'yu ziyaretlerinin ardından konseye brifing verecek. Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da toplu tecavüz olayından sorumlu tutulan Ruanda Demokratik Kurtuluş Güçleri (FDLR) militanları nedeniyle Ruanda'yı bugün ziyaret ettiği ve Ruanda Dışişleri Bakanı Louise Mushikiwabo ile görüşeceği bildirildi. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı 1 Ekim 2010'da sona erecek Türkiye, ilk kez Haziran 2009'da dönem başkanı olmuştu.

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