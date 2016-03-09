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Deutsche Welle

'Türkiye bizimle kedi-fare oyunu oynuyor'

Türkiye'nin AB'den mülteci kriziyle ilgili talepleri Almanya'da iktidardaki CDU ve CSU'lu milletvekillerini endişelendiriyor. Eski İçişleri Bakanı Friedrich, "Türkiye bizimle kedi-fare oyunu oynuyor" dedi.

09 Mart 2016 14:35


Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Hristiyan Sosyal Demokrat (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer, mülteci kriziyle ilgili olarak Türkiye'ye çok fazla taviz verilmemesini istedi.

Scheuer, "Mülteci kriziyle ilgili AB içindeki çok seslilik yüzünden AB'nin müzakerelerdeki pozisyonu kuşkusuz geçen aylar içinde kötüleşti. Türkiye de pazaryeri gibi yeni talepler ortaya koydu ve fiyatı yukarı çekti" diye konuştu. Scheuer, "CSU'nun Türkiye'nin AB üyeliğine ve bütün Türklere tam vize muafiyeti sağlanmasına karşı olduğunu" da vurguladı.

CSU'lu Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrindt de Ausburger Allgemeine gazetesine benzer bir açıklama yaparak vize kolaylığı sağlanmasına ve Türkiye ile üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasına kuşkuyla baktığını söyledi.

Dobrindt, "Türkiye'nin istediği vize serbestîsine sahip olmak için kuralları, koşulları ve gerekli kontrolleri yerine getirmesi gerektiğini" belirterek "Aksi halde yeni bir yasadışı göç için yeni bir temel hazırlanmış olur" ifadelerini kullandı.

Birlik Partileri Meclis Grup Başkan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich de gazeteye yaptığı açıklamada "Türkiye bizimle kedi-fare oyunu oynuyor" eleştirisinde bulundu.

CDU'lu Sachsen-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reider Haseloff da Rheinische Post gazetesine, mülteci krizinin çözümü ile Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin iki ayrı konu olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin taleplerinin bedelinin yüksek olmamasına dikkat etmeliyiz" diye sözlerini sürdürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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