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Ekonomi

Türkiye birçok ülkeden iyi durumda

IMF eski baş ekonomisti Prof. Dr. Kenneth Rogoff, mevcut küresel finansal kriz ortamında Türkiye'nin, gelişmiş ülkeler dahil, dünyanın birçok ülkesinden daha iyi durumda olduğunu söyle

04 Kasım 2008 02:00

Uluslararası Para Fonu (IMF) eski baş ekonomisti ve halen dünyanın en iyi 5 ekonomisti arasında gösterilen Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kenneth Rogoff, mevcut küresel finansal kriz ortamında Türkiye'nin, gelişmiş ülkeler dahil, dünyanın birçok ülkesinden daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Türk bankacılık sektörünün, daha önce yaşanan kriz sonrasında yeniden yapılandığını belirten Rogoff, bankacılık sektörünün, kriz sonrasında gerçekleştirilen reformlarla sağlam bir yapıya sahip olduğunu ve 7 yıl öncesine göre artık çok farklı durumda bulunduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Rogoff, Türkiye'de bir tek, bankacılık dışı özel sektörün biraz hassas bir yapıda bulunduğunu belirterek, özel sektörün önemli bir düzeyde borçlandığını ifade etti. Mevcut durumda özel sektör borçlarının bir sorun olmadığının altını çizen Rogoff, ancak, kredi piyasasının makul bir süreçte normalleşmemesi halinde, özel sektör borçlarının kırılganlık yaratabileceğine işaret etti.

Krizin sebebi sorumsuz düzenleyici politikalar

Küresel finansal krizin ortaya çıkarak derinleşmesinde, ABD'deki sorumsuz düzenleyici politikaların etkili olduğunu kaydeden Rogoff, ayrıca, aşırı gevşek para politikalarının da bunda etkili olduğunu belirtti. Rogoff, ABD kaynaklı bu krizin, herkesi ve birçok ülkeyi etkilediğine dikkati çekti.

Dünyanın önde gelen beş ekonomisti arasında yer alıyor

Prof. Dr. Kenneth Rogoff, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da göreve çağrılan dünyanın önde gelen beş ekonomisti arasında yer alıyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, geçtiğimz günlerde, Columbia Üniversitesinden Joseph Stiglitz ve Jeffrey Sachs, Harvard Üniversitesinden Kenneth Rogoff, Dani Rodrik ve Nancy Birdsall'i toplantıya çağırmıştı.

BM Genel Sekreteri Ban, toplantıda, dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum, mali krizin gelişen ekonomilere, az gelişmiş ülkelere ve BM'nin başta açlık ve yoksullukla mücadeleyi kapsayan Binyıl Kalkınma Hedeflerine olan etkilerini görüşmüştü.

Toplantıda, 15 Kasım'da Washington'da yapılacak dünya liderleri ekonomi toplantısı da gündeme gelmişti. Rogoff'un da içinde bulunduğu ekonomistler, 15 Kasım'da dünya ekonomisinin masaya yatırılacağı toplantıya, G-7 yerine G-20 ülkelerinin çağrılmasının olumlu olduğunu belirtmişlerdi.

Ekonomistler, mali krizin hem kısa hem de uzun dönemli boyutlarıyla ilgilenilmesi için uluslararası bir mekanizma oluşturulmasını önerirken, G-20'nin de bu konuda doğru bir platform olduğunu vurgulamışlardı.

Halen Harvard Üniversitesi Ekonomi Profesörü olan Rogoff, IMF'den önce, ABD Merkez Bankası (FED) yönetim Kurulu'nda da çalıştı.

ABD yönetimine, ekonomi konusunda danışmanlık yapan Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nun da üyesi olan Rogoff'un, uluslararası ekonomi, döviz kuru politikaları, uluslararası borçlanma konularında araştırmaları bulunuyor.

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