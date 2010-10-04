-TÜRKİYE BİR YIL DAHA KABİL BÖLGE KOMUTANI ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil Bölge Komutanlığını bir yıl daha sürdürme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2001 yılından bu yana birlik katkısında bulunduğu Afganistan'da 2002 ve 2005 yıllarında iki kez Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) Komutanlığını üstlendiği hatırlatılarak, ayrıca 2007 yılında Kabil Bölge Komutanlığının liderliğini 8 ay süreyle deruhte ettiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin 1 Kasım 2009 tarihinde ise Kabil Bölge Komutanlığı (KBK) sorumluluğunu 1 yıl süreyle devraldığı vurgulanarak, KBK'nın üstlenilmesiyle birlikte Afganistan'da ISAF bünyesinde görevli askeri personel sayısının 1800'e yükseldiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu görevde sergilediği üstün başarı ve Afganlılarla kurduğu yakın ilişkiler neticesinde, KBK liderliğini sürdürmesinin talep edildiği kaydedildi. Afganistan'ın Türkiye açısından özel konumu ve KBK'nın Afganistan'da güvenlik ve istikrarın tesisinde oynadığı merkezi rol göz önünde bulundurularak, Kabil Bölge Komutanlığı liderliğinin Türk Silahlı Kuvvetlerince 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren 1 yıl daha sürdürülmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, kararın, Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan'da sürdürülebilir güvenlik ve istikrar ortamının yaratılması amacıyla, Afgan güvenlik güçlerinin eğitimi başta olmak üzere sağladığı katkıların bir diğer önemli örneğini teşkil ettiği belirtildi.