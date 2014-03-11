'Dün içeri alarak oy topluyorlardı, şimdi serbest bırakarak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak Ergenekon tahliyelerini değerlendirdi. Türkiye’nin son dönemde, tarihte görülmemiş bir hukuk kaosu yaşadığını söyleyen Kamalak; “Hükümet şaşkın ve ne yaptığını bilmez durumda. Verilen kararlar rüzgara göre değil hukuka göre verilmeli” uyarısında bulundu.

Birbiri ardına gelen tahliyeler üzerine yazılı bir açıklama yapan Kamalak, hükümetin Ergenekon davaları ile ilgili iki farklı yaklaşımına dikkat çekerek; “Dün generalleri, gazetecileri içeri alarak oy topluyorlardı. Şimdi de tam tersine serbest bırakarak oy toplamaya çalışıyorlar. Bu bir hukuk garabetidir, hukuk kaosudur” dedi.

Kamalak: "Biz Milli görüş olarak, Ergenekon operasyonu ile ilgili içeri alma furyası başladığında bir uyarıda bulunmuştuk. 'elbette cuntacılarla, çetelerle hesaplaşılmalı. Ancak suçlularla suçsuzlar aynı kefeye konulmamalı. Suçluların yanında suçsuzlarda yanmamalı' demiştik. Şimdi yine uyarıyoruz. ‘Elbette yıllardır haksız yere tutuklu bulunanlar tahliye edilmeli. Ancak bu seferde suçsuzların yanında suçluları serbest bırakma hatasına düşülmemeli. Kararlar rüzgara göre değil hukuka göre verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.