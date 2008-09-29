Türkiye bir ambulans bile vermedi

Çifte vatandaş olan 76 yaşındaki Osman Yılmaz Şereflikoçhisar'da rahatsızlandı. Hastaneye sevki için bir ambulans bulunamadı. Bu arada Norveç makamlarına da haber verildi. Dört saat sonra Norveç'ten Ankara'ya ambulans uçak geldi.



Türkiye'de ağır kanamalı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen 76 yaşındaki Osman Yılmaz'a bir ambulans dahi verilmezken, küçük bir ülke olan Norveç, tam teşekküllü ve sağlık ekibinden oluşan özel ambulans uçak gönderip, ülkesine götürdü.



Norveç'in Oslo kentinde bir bira fabrikasından 8 yıl önce emekli olan ve çifte vatandaşlık hakkı elde eden Osman Yılmaz, 2 yıl önce memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine yerleşti. Bundan 4 hafta önce eşini kaybeden Osman Yılmaz, karaciğer yetmezliğine dayalı soluk borusundaki varislerin patlaması sonucu ağır kanama geçirip, oğlu Yaşar Yılmaz tarafından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolü yapılan Osman Yılmaz'ın hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara'da tam teşekküllü bir hastaneye acil olarak kaldırılması istendi. Hasta Yılmaz'ın oğlu Yaşar Yılmaz (59) ise hastaneden ambulans istedi. İddiaya göre hastane yetkililernin 'Şu an elimizde ambulans yok, kendi imkanınızla götürün' demesi üzerine Yaşar Yılmaz kendi otomobili ile babası Osman Yılmaz'ı kanlar içinde acil olarak Ankara'da Özel Mesa Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hemen yoğun bakıma alınan Osman Yılmaz için gerekli tedavilere başlandı. Hastane yetkilileri, Osman Yılmaz'ın hastaneye 15 dakika daha geç getirilmesi halinde kan kaybından hayatını kaybedebileceği belirtildi.



Telefonla Norveç arandı, 4 saat sonra yola çıktı



Bu sırada hasta Osman Yılmaz'ın oğlu Yaşar Yılmaz ise Norveç'ten emekli olan ve çifte vatandaşlık hakkına sahip olan babasının durumunu bu ülkeye bildirdi. Yılmaz'ın Norveç'in bağlı bulunduğu sağlık kurumuna durumu bildirmesi üzerine 4 saat içinde sağlık ekibi oluşturulup, özel Luft Ambulans uçak Türkiye'ye gönderildi. Esenboğa Havalimanı'na inen ambulans uçaktan inen sağlık ekibi, otomobil ile Mesa Hastanesi'ne gelip, sağlık kontrolünü yaptıkları hasta Osman Yılmaz'ı teslim alıp, beraberlerinde tekrar Esenboğa Havalimanı'na dönüp, geldikleri uçakla Norveç'e götürdü.



Ülkemde ambulans dahi verilmedi



Babası Osman Yılmaz'ın 1960'lı yıllarda bir tüfek almak için gittiği Avrupa ülkelerinde çalışma hayatına başladığını ve son olarak Norveç'te kalıp, Oslo kentinde bir bira fabrikasında çalışıp emekli olduğunu belirten Yaşar Yılmaz, tepkilerini dile getirdi. Yılmaz, "Norveç'te bir bira fabrikasından 8 yıl önce emekli olan babam, son iki yıldır annem ile birlikte memleketimiz Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine yerleşti. Annemi 4 hafta önce kaybetmiştik. Babam bunun üzüntüsünü yaşıyordu. Ben ve çocuklarım annemin ölümü nedeniyel Türkiye'de bulunuyorduk. Rahatsızlanan babamı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Türkiye, Norveç'ten emekli olanlara sağlık hizmeti vermiyor. Hastanede, babamın kanamalı ağır hasta olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Ankara'ya kaldırılması istendi. Hastaneden 'çok acilse ambulans verin, götüreyim' dedim, Ancak ambulansın olmadığı belirtildi. Kendi imkanımızla otomobille babamı Ankara'daki Özel Mesa Hasatanesi'ne kaldırdım" dedi.



Özel Mesa Hastanesi'nde acil servise getirilen Osman Yılmaz hemen tedaviye alındı. Hasta Yılmaz'ın 15 dakika daha geç gelmesi halinde hayatını kaybedebileceği belirtildi. Babasını, telefonla aradığı Norveç'e gönderen Yaşar Yılmaz, tepkilerini dile getirip, şunları söyledi.



"Türkiye'de insana ve insan sağlığına değer verilmediğini gördüm. Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen ve acilen Ankara'ya kaldırılması istenen babama bir ambulans dahi verilmezken, Norveç'ten 4 saat içinde tam teşekküllü özel ambulans uçak gönderiliyor. Sağlık hizmetlerinden yararlandığım Norveç'teki Luft Ambulans firmasına yılda sadece Türk parası olarak 35 YTL ödüyorum. Bunun karşılığında ise bize hemen özel ambulans uçak gönderiliyor. Buna karşın Özel Mesa Hastanesi'nde 5 gün tedavi gören babam için 25 bin YTL tedavi gideri çıkarıldı. İmndirim istediğim hastane yetkilileri ise bu rakamı 3 bin 500 YTL'ye düşürdü" dedi.



Tüm aile olarak Norveç'te çalıştıklarını belirten Yaşar Yılmaz, Türkiye'de insana ve insan sağlığına değer verilmediğini öne sürdü.



(DHA)



