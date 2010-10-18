-TÜRKİYE BİNEK OTO PAZARI EYLÜLDE YÜZDE 18,6 DARALDI İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye binek otomobil pazarı yüzde 18,6 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine dayanarak hazırladığı döküme göre, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 daralma yaşandı ve 1 milyon 261 bin 643 adet seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti. Eylül ayında en sert düşüş yüzde 49,9 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 27,3 ile İspanya ve yüzde 23,8 ile Bulgaristan izledi. Türkiye otomobil pazarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında azalışla 42 bin 477 adet oldu. Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 7. sırada yer aldı. Geçen ay 2009'un aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 93,9 ile İrlanda, yüzde 79,6 ile Letonya ve yüzde 55,4 ile Litvanya oldu. -OCAK-EYLÜL 2010 DONEMİ- 2010 yılı Ocak-Eylül dönemi toplam Avrupa satışları ise (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 10 milyon 564 bin 453 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 9 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 37,8 ile Bulgaristan'da gerçekleşirken, bu ülkenin ardında yüzde 31,9 ile Yunanistan ve yüzde 31,6 ile Macaristan yer aldı. 2010 yılı 9 aylık en yüksek artış, yüzde 52,3 oranıyla İrlanda, yüzde 43,4 oranıyla İzlanda ve yüzde 43,0 oranıyla Portekiz'de gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,2 artarak 312 bin 403 adet oldu. Türkiye bu rakamlarla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı. Ülkelere göre dağılım şöyle: Ülke Eylül'10 Eylül'09 Değişim Ocak-Eylül'10 Ocak-Eylül'09 Değişim İngiltere 335.246 367.929 -8,9 1.635.659 1.517.039 7,8 Almanya 259.748 316.166 -17,8 2.166.852 2.990.766 -27,5 Fransa 169.944 185.054 -8,2 1.657.490 1.644.022 0,8 İtalya 154.429 190.389 -18,9 1.542.433 1.612.581 -4,4 İspanya 56.280 77.373 -27,3 787.189 677.176 16,2 Hollanda 45.773 33.623 36,1 391.221 316.186 23,7 Belçika 36.945 35.687 3,5 433.997 374.883 15,8 Avusturya 28.115 26.542 5,9 251.460 247.675 1,5 Polonya 27.873 24.871 12,1 233.219 239.430 -2,6 İsveç 25.912 19.244 34,6 206.742 152.131 35,9 İsviçre 22.751 21.132 7,7 215.714 196.983 9,5 Portekiz 13.915 12.094 15,1 161.388 112.857 43,0 Danimarka 13.341 9.791 36,3 110.543 81.586 35,5 Çek Cumhuriyeti 13.251 12.196 8,7 125.753 117.748 6,8 Norveç 11.137 9.530 16,9 95.027 68.638 38,4 Finlandiya 9.687 7.535 28,6 88.050 72.610 21,3 Romanya 6.860 6.780 1,2 62.348 88.641 -29,7 Yunanistan 5.994 11.956 -49,9 123.231 181.044 -31,9 Slovakya 5.230 4.783 9,3 43.737 62.354 -29,9 Slovenya 4.691 4.574 2,6 46.474 42.986 8,1 İrlanda 4.330 2.233 93,9 83.457 54.805 52,3 Macaristan 3.553 3.189 11,4 33.539 49.048 -31,6 Luksemburg 3.297 3.494 -5,6 39.946 36.862 8,4 Bulgaristan 1.175 1.541 -23,8 11.309 18.192 -37,8 Estonya 901 704 28,0 6.267 6.925 -9,5 Litvanya 724 466 55,4 5.327 5.437 -2,0 Letonya 431 240 79,6 3.509 3.179 10,4 İzlanda 110 95 15,8 2.572 1.793 43,4 Toplam 1.261.643 1.389.211 -9,2 10.564.453 10.973.577 -3,7 Türkiye 42.477 52.162 -18,6 312.403 281.032 11,2