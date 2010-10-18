T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRKİYE BİNEK OTO PAZARI EYLÜLDE YÜZDE 18,6 DARALDI   İSTANBUL (A.A) 

18 Ekim 2010 14:50

-TÜRKİYE BİNEK OTO PAZARI EYLÜLDE YÜZDE 18,6 DARALDI   İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 2010 yılı Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye binek otomobil pazarı yüzde 18,6 oranında daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) verilerine dayanarak hazırladığı döküme göre, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 daralma yaşandı ve 1 milyon 261 bin 643 adet seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti. Eylül ayında en sert düşüş yüzde 49,9 ile Yunanistan'da gerçekleşirken, bu ülkeyi yüzde 27,3 ile İspanya ve yüzde 23,8 ile Bulgaristan izledi. Türkiye otomobil pazarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 oranında azalışla 42 bin 477 adet oldu. Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında 7. sırada yer aldı. Geçen ay 2009'un aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 93,9 ile İrlanda, yüzde 79,6 ile Letonya ve yüzde 55,4 ile Litvanya oldu. -OCAK-EYLÜL 2010 DONEMİ- 2010 yılı Ocak-Eylül dönemi toplam Avrupa satışları ise (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 10 milyon 564 bin 453 adet olarak gerçekleşti. 2009 ve 2010 yılları 9 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş yüzde 37,8 ile Bulgaristan'da gerçekleşirken, bu ülkenin ardında yüzde 31,9 ile Yunanistan ve yüzde 31,6 ile Macaristan yer aldı. 2010 yılı 9 aylık en yüksek artış, yüzde 52,3 oranıyla İrlanda, yüzde 43,4 oranıyla İzlanda ve yüzde 43,0 oranıyla Portekiz'de gerçekleşti. Türkiye'de 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,2 artarak 312 bin 403 adet oldu. Türkiye bu rakamlarla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. sırada yer aldı. Ülkelere göre dağılım şöyle: Ülke Eylül'10 Eylül'09 Değişim Ocak-Eylül'10 Ocak-Eylül'09 Değişim İngiltere              335.246     367.929     -8,9     1.635.659     1.517.039      7,8   Almanya                259.748     316.166    -17,8     2.166.852     2.990.766    -27,5  Fransa                 169.944     185.054     -8,2    1.657.490     1.644.022      0,8   İtalya                 154.429     190.389    -18,9    1.542.433     1.612.581     -4,4  İspanya                 56.280      77.373    -27,3       787.189       677.176     16,2  Hollanda                45.773      33.623     36,1      391.221       316.186     23,7  Belçika                 36.945      35.687      3,5       433.997       374.883     15,8  Avusturya               28.115      26.542      5,9       251.460       247.675      1,5   Polonya                 27.873      24.871     12,1       233.219       239.430     -2,6  İsveç                   25.912      19.244     34,6       206.742       152.131     35,9  İsviçre                 22.751      21.132      7,7       215.714       196.983      9,5   Portekiz                13.915      12.094     15,1      161.388       112.857     43,0   Danimarka               13.341       9.791     36,3       110.543        81.586     35,5  Çek Cumhuriyeti         13.251      12.196      8,7       125.753       117.748      6,8   Norveç                  11.137       9.530     16,9       95.027        68.638     38,4  Finlandiya               9.687       7.535     28,6       88.050        72.610     21,3  Romanya                  6.860       6.780      1,2        62.348        88.641    -29,7  Yunanistan               5.994      11.956    -49,9      123.231       181.044    -31,9  Slovakya                 5.230       4.783      9,3       43.737        62.354    -29,9  Slovenya                 4.691       4.574      2,6       46.474        42.986      8,1   İrlanda                  4.330       2.233     93,9        83.457        54.805     52,3  Macaristan               3.553       3.189     11,4       33.539        49.048    -31,6  Luksemburg               3.297       3.494     -5,6       39.946        36.862      8,4   Bulgaristan              1.175       1.541    -23,8        11.309        18.192    -37,8  Estonya                    901         704     28,0         6.267         6.925     -9,5  Litvanya                   724         466     55,4        5.327         5.437     -2,0  Letonya                    431         240     79,6         3.509         3.179     10,4  İzlanda                    110          95     15,8         2.572         1.793     43,4   Toplam               1.261.643    1.389.211     -9,2    10.564.453    10.973.577     -3,7  Türkiye                 42.477      52.162    -18,6       312.403       281.032     11,2 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24