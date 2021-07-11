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Çevre

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin’nden Hayvanları Koruma Kanunu açıklaması: Bu işin parasına puluna bakılmaz, yapılan her çalışmanın arkasındayız

Fatma Şahin

11 Temmuz 2021 08:04

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir  Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin olarak, “Bu mesele tam bir işbirliği, tam bir güçbirliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesi. Bu işin parasına puluna bakılmaz, yapılan her çalışmanın arkasındayız” açıklamasını yaptı.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre,  Şahin, belediyelere sorumlulular düştüğünü belirterek,  “Yasa belediyelere de önemli sorumluluklar veriyor. TBB olarak yapılan bütün çalışmanın altına imza atıyoruz. Hayvan bakım evi, hayvan hastanesi ve doğal yaşam alanlarını kurmak üzere tahsis edilecek hazine ve orman alanlarının bedelsiz olması, hem belediyelerin elini güçlendirilecek hem de bu konuda teşvik edecek. Bu mesele tek bir kurumdan, tek bir bakandan, tek bir belediyeden veya tek bir sivil toplumdan beklenecek bir mesele değil; tam bir işbirliği, tam bir güçbirliği, tam bir aşkla, tam bir inançla odaklanma meselesi. Bu işin parasına puluna bakılmaz, her çalışmanın arkasındayız.” ifadesini kullandı. 

 

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