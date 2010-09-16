Türkiye Batı'ya sırtını çevirdi

T24- Merkezi ABD´de bulunan German Marshall Fund´ın yıllık `Transatlantik Eğilimler Araştırması´nda Türk kamuoyunun Avrupa´dan giderek soğuduğu sonucu çıktığı belirtildi.



EKSEN KAYMASINA ABD'DEN YANIT





İngiliz yayın kuruluşu BBC ve `Guardian´ gazetesinde yer alan araştırmaya göre Türkler´in yüzde 20´si ülkenin öncelikli ortaklarının Ortadoğu ülkeleri olması gerektiğini düşünürken, Avrupa Birliği ülkeleri ile yakın ilişkiyi savunanların oranı yüzde 13 çıktı. Araştırmada AB ülkeleri ile ilişkiye desteğin son 1 yılda yüzde 50´ye yakın düştüğü, Ortadoğu ülkeleri ile ortaklığa desteğin ise ikiye katlandığı belirtildi. Bunun yanı sıra son beş yılda, AB üyeliğine desteğin yarı yarıya azalarak yüzde 38´e gerilediği sonucuna yer verildi. Türkiye´nin bir gün AB üyesi olacağına inananların oranı yüzde 25 çıktı. Türk halkının tercihlerindeki bu değişim araştırma raporunda, “Türkiye'nin dış politika alanındaki adımlarının öngörülmesi giderek daha zorlaşıyorö denildi.



German Marshall Fund araştırmasında Avrupalılar´ın sadece 4´te 1´i Türkiye´nin AB üyesi olması gerektiğini düşünürken, hükümetleri Türkiye'nin üyeliğine şüpheyle yaklaşan Almanya ve Fransa'da ise bu oran yüzde 16´ya kadar düştü. Avrupalılar´ın yarısı, isteseler de istemeseler de Türkiye´nin günün birinde AB´ye üye olacağını düşündüğünü söyledi.



Türkiye'nin Avrupa Birliği değerlerini taşıyıp taşımadığı sorulduğunda Avrupalılar´ın yüzde 58'i olumsuz görüş belirtti. Türkiye'nin Avrupalı olduğuna inanmayanların oranının en yüksek olduğu ülke ise yüzde 73 ile Almanya oldu.



Araştırmada Türkler´in ABD ile ilgili düşüncelerine yer verildi. Başkan Barack Obama'nın popülaritesi Avrupa'da artarken Türkiye´de azaldığı belirtilen araştırmada desteğin 1 yıl içinde yüzde 50'den yüzde 28'e gerilediği ifade edildi.



İran'ın nükleer programına ilişkin Avrupa ve ABD´de her 5 kişiden 4´ü nükleer silah sahibi İran´dan kaygı duyduğunu anlatırken, Türkler´in bu oranı yüzde 39´da kaldı. Amerikalılar´ın yüzde 75'i, Avrupalılar´ın da yüzde 43'ü İran'a yönelik bir askeri müdahaleye son çare olarak onay verirken, Türkiye'de bu oran yüzde 13 oldu.



