Türkiye Basketbol Federasyonu heyeti Bursaspor'u ziyaret etti

BURSA, (DHA)

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bursaspor Kulübü\'nü ziyaret ederek, yeşil-beyazlı kulübe desteklerinden ötürü teşekkür etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın yarın Letonya ile oynayacağı Dünya Kupası grup elemeleri mücadelesi için Bursa\'da bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu heyeti, Başkan Hidayet Türkoğlu öncülüğünde Bursaspor Kulübü\'nü ziyaret etti. Bursaspor Özlüce Tesisleri\'nde gerçekleşen ziyarete başkan Hidayet Türkoğlu\'nun yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Beşok ve Ömer Kızıl katıldı. Bursaspor Kulübü adına ise başkan Ali Ay, ikinci başkan Ali Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri Fatih Korkmaz, Cem Öztürk, Sezer Sezgin, Osman Dinsever, Yusuf Arslan, Hakan Hacızade, Görkem Akbaş ve Bursaspor Durmazlar Genel Menajeri Nedim Yücel ziyarette hazır bulundu. Ayrıca teknik direktör Paul Le Guen antrenmanın bitmesiyle birlikte Hidayet Türkoğlu\'na düşüncelerini aktardı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, \"Ziyaretinizden dolayı onur duyduk, gururlandık. Özellikle yarın akşam oynanacak maçta hepimize başarılar diliyorum. İnşallah gruptan çıkacağız. Basketbol bizim de göz bebeğimiz. Başarıları ile gurur duyuyoruz\" dedi.

\"VERDİĞİNİZ DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ\"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise yaptığı açıklamada, \"Öncelikle Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Özellikle Letonya maçı duyurularında bizlere çok yardımcı oldunuz, futbol maçına maç duyurusu pankartı ile çıktınız, bu bizi çok mutlu etti. Biz federasyon olarak hep kulüplerle yakın ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte büyüyecek bir federasyonuz. Verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz. Bursaspor Kulübü\'nü en yakın zamanda Süper Lig\'de görmek istiyoruz. Bu başarı Bursaspor camiasına büyük keyif verecektir. Biz yönetim olarak hem basketbola hem de spora verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyoruz. Ayrıca ev sahipliğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başkan Ali Ay; Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan ve Hüseyin Beşok\'a isimlerinin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti. Ziyaretin sonunda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bursaspor anı defterine duygularını aktardı.

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