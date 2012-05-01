Türkiye basın özgürlüğünde 'kısmen özgür' ülkeler arasında yer aldı

ABD merkezli Özgürlük Evi (Freedom House) tarafından yayınlanan 2012 basın özgürlüğü raporunda, Türkiye bu yıl da "kısmen özgür" ülkeler arasında yer aldı.

Washington- ABD merkezli Özgürlük Evi (Freedom House) tarafından yayınlanan 2012 basın özgürlüğü raporunda, Türkiye bu yıl da "kısmen özgür" ülkeler arasında yer aldı. Bir önceki yıla göre Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında bir puan kaybeden Türkiye, 197 ülke arasında 117'nci sıraya geriledi. Rapora göre Türkiye'de basın özgürlüğünün, Nijerya, Mali, Tanzanya gibi üçüncü dünya ülkelerinden geri kalması dikkat çekti.

Raporda, Türk hükümetinin "2011 yılında 'hoşuna gitmeyen' haberlere baskı uygulamaya devam ettiği" ifadelerine yer verilirken, Ergenekon soruşturması ve KCK davası nedeniyle "Türkiye'nin dünyada en fazla tutuklu gazetecinin bulunduğu ülkelerden biri olduğu" vurgulandı. "Anayasa tarafından güvence altına alınan basın ve ifade özgürlüğünün kısmen uygulandığı" kaydedilen raporda, Ceza Kanunu'yla Terörle Mücadele Kanunu'nun basın ve ifade özgürlüğüne zarar verdiği belirtildi.

Amerika'nın Sesi Türkçe Haberler servisinin konuyla ilgili haberine göre, Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasını Türkiye; Kolombiya, Kongo, Nepal ve Senegal gibi ülkelerle paylaşıyor. Sıralamada, Nijerya, Mali, Tanzanya gibi üçüncü dünya ülkelerinin Türkiye'nin önünde yer alması dikkat çekiyor.

197 ülkenin değerlendirildiği raporda basın özgürlüğünün en kuvvetli olduğu ülkeler Finlandiya, Norveç ve İsveç. Basın özgürlüğü açısından en sorunlu ülkeler ise İran, Beyaz Rusya, Eritre, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kore olarak sıralanıyor.