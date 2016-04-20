Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 151’inci sırada!

Sınır Tanımayan Gazeteciler, 2016 Dünya Basın Özgürlüğü raporunu Washington’da açıkladı. 180 ülkenin değerlendirildiği özgürlük karnesinde Türkiye yine sınıfta kaldı. Geçen yıla göre iki sıra daha gerileyen Türkiye, 151’inci sıraya düşerek, "gazetecilik yapmanın zor olduğu ülkeler arasında" yer aldı.

Amerika'nın Sesi (VOA) sitesinin haberine göre, örgütün ABD Direktörü Dephine Halgand’ın basın kuruluşlarıyla paylaştığı raporda Türkiye, Rusya’nın da gerisinde kalarak 151’inci sıraya düştü. 2015 raporuna göre 2 sıra daha gerileyen Türkiye, Tacikistan ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında yer aldı.

Raporda, “Türkiye’de gerilemeye yol açan karmaşa, Suriye’deki çatışmalar ve PKK’lı Kürt isyancılarla mücadelenin yeniden başlamasından kaynaklanıyor” dendi ve Ankara şu cümlelerle eleştirildi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gittikçe büyüyen otoriter yönetimi ve yöneticilerin gösterdiği paranoya, hali hazırda kutuplaşmış bir toplumdaki çatlağı daha da derinleştirdi.”

Dephine Halgand, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Alman bir komedyene hakaret davası talebini de değerlendirdi. Almanya’nın izin verdiği soruşturma ile ilgili Halgand, “Türkiye’nin uzun ve üzücü listesindeki bu son suistimal, gelecek raporda sayısal kriterler arasında göz önünde bulundurulacaktır. Bu kriterler suistimallerin, tutuklanan ya da saldırıya uğrayan gazetecilerin, başlatılan yasal süreçlerin sayısıdır. Bu durum, Türkiye’nin sıralamasını doğrudan etkiliyor. Bu yıllardır böyle. Daha da kötüleşemeyeceğine inanırken, her zaman hayret ettiğimiz sürprizlerle karşılaşıyoruz” dedi.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve eski Sovyet Cumhuriyetleri ile birlikte bölge açısından da değerlendirildi ve 34 sıra düşen Tacikistan’ın ardından ikinci gerileyen ülke oldu. Rusya, rapora göre 4 sıra yükselerek 148’inci sırada yer aldı.

ABD ilk 40'a girmedi

Basının en özgür olduğu ülkelerin başında ise Finlandiya, Hollanda ve Norveç oldu. Geçen yıl 49’uncu sırada olan ABD, bu yıl 41’inci sırada yer aldı. ABD’nin ilk sıralarda yer almamasının en büyük nedeni ise gazetecilerin haber kaynaklarını ve muhbirleri kontrol etmekteki baskıcı tutumu. Casusluk yasası altında yapılan soruşturmalar en fazla Obama yönetiminde yapılmış durumda. Ayrıca başkanlık kampanyalarını izleyen gazetecilerin aday adaylarından gördükleri kötü muamele de rapora girdi.

Listenin son üç sırasını ise Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre paylaştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, basın özgürlüğü raporunu 2002’den bu yana yayımlıyor. Raporda, çok seslilik, bağımsız basın, oto sansür, şeffaflık, yasal düzenlemeler, altyapı ve gazetecilere yönelik saldırılar ölçüt alınıyor.