Türkiye Barolar Birliği'ne 'tasfiye' tepkisi: Denetlemeye devam

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yönetiminde çalışan çevreci avukatların tasfiye edilerek yenine yeni bir komisyonun görevlendirilmesine tepki geldi. 21 avukatın imzasıyla yayımlanan açıklamada, “Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak ve korumak bu yöndeki norm ve kurallara işlerlik kazandırmak amacıyla kurulan komisyonun üyelerinin değiştiği” belirtildi.

Avukatlar TBB’nin web sayfasında 7 kişilik yeni bir ekip ilan ettiğini ettiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“TBB WEB sitesindeki değişkliği takiben görevden alınan eski komisyon üyeleri olarak 26.09.2018 tarihinde, TBB’ye bir dilekçe verilmiş bu işlemin gerekçesi ve üyeliğe son verme kararının tebliği bilgi edinme kanunu çerçevesinde talep edilmiştir. Bu dilekçedeki sorularımıza da TBB yönetimince bir cevap verilmemiş, sadece üyeliğine son verilen bazı komisyon üyelerine konuyla ilgili bir teşekkür yazısı gönderilmiştir. Bu yazıda TBB’nin komisyonlar yönünden yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanma gerekçesiyle görevlerimize son verildiği belirtilmiş, ayrıca avukat Noyan Özkan çevre ödülleri kapsamında komisyonumuzun yönerge kurallarına uymadığı suçlaması yöneltilmiştir."

Komisyonun ve TBB’nin çalışmalarının takipçisi olduklarını söyleyen avukatlar açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

“Biz ekoloji ve kent haklarının takipçisi avukatlar olarak önümüzdeki dönemde ülkenin yasama faaliyetlerini ve idari işlemlerini izlediğimiz ve hukuka uygunluk yönünden denetlediğimiz gibi gündemimiz olan konularda yeni dönemde meslek örgütümüzü, meslek örgütü yöneticilerini ve sorumluluğu devralan meslektaşlarımızı izleyeceğiz.”

İmzacılar:

Av. Berna Babaoğlu Ulutaş

Av. Dr. Mehmet Bülent Tokuçoğlu

Av. Bedrettin Kalın

Av. Cömert Uygar Erdem

Av. M. Fevzi Özlüer

Av. Şehrazat Mercan

Av. Eralp Atabek

Av. Bülent Kaçar

Av. Cem Altıparmak

Av. Erol Çiçek

Av. Sevim Küçük

Av. İsmail Hakkı Atal

Av. Ziynet Özçelik

Av. Ş. Can Atalay

Av. Tuncay Koç

Av. Ali Furkan Oğuz

Av. Emre Baturay Altınok

Av. Ali Arif Cangı

Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu

Av. Melike Özman

Av. Coşkun Molla