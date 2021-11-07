Türkiye Barolar Birliği seçimi: Feyzioğlu'na karşı 50'den fazla baronun ortak adayı Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde 50’nin üzerinde baro, Metin Feyzioğlu’na karşı ortak aday belirledi. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan muhalif baroların ortak başkan adayı oldu.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Covid-19 salgını gerekçesiyle bir yıl ertelenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimleri, 4-5 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Mevcut TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun yeniden aday olduğu öğrenilen seçimlerde, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın başı çektiği 50’nin üzerinde baro da ortak aday çıkaracak.

Eskişehir’de bugün yapılan toplantıda barolar, ortak aday konusunda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ismi üzerinde uzlaştı.