Türkiye Barolar Birliği başkanını seçiyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu, ikinci günde başkanlık seçimiyle devam ediyor.

Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılıyor.

348 delegenin oy kullanacağı seçimde sabah saat 09:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17:00’ye kadar sürecek. Genel Kurul salonuna oy verme işlemi için 3 sandık ve kabin kuruldu.

Türkiye Barolar Birliği’nin yeni yönetimi için mevcut başkan Metin Feyzioğlu, Erinç Sağkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan yarışıyor.