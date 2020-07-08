Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Avukat tabanında desteğim çok daha fazla, beni severler

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan baroların eleştiri odağındaki isim Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukat tabanında benim desteğim çok daha fazla, beni severler" dedi.

Habertürk'ten Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek adlı programa katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, çoklu baro teklinin konuşulduğu sırada avukatların her türlü sorunlarıyla uğraştığını belirterek, "Avukat tabanında benim desteğim çok fazla. Avukatlar beni severler. Her türlü sorunlarıyla ilgili bana ulaşabilirler" diye konuştu.

"Yüz binlerce iş olanağı yarattık" diyen Feyzioğlu, "Adli Yardım paralarını, vekalet ücretlerini ödettik, sınavı getirdik. Bir sürü şey yapmışım, o yüzden avukatlar beni sever" ifadelerini kullandı.