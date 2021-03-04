Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı yorumu: Reform değil devrim niteliğinde

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katkıda bulunduğu Yargı Reformu Strateji Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı için “Reform değil devrim” diyen Feyzioğlu, “Vatandaşa dokunan devrim niteliğinde bir çalışma yapıldı” dedi.

Eylem planının 'Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' olarak belirlendiğini ve 11 temel ilkeyle başladığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Hukuk devleti hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır" diye konuştu. TIKLAYIN - Erdoğan, '9 amaç, 50 hedef' içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı: Hiç kimse, düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz

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Feyzioğlu, “Bazıları sorunlara çözüm bulur. Bazıları da her çözüme bir sorun üretir. Yapılabilecek bir şey yok. Bizim görevimiz devrim niteliğindeki bu adımları hayata getirmek. Çok büyük laflar etmek yerine hayata dokunan çözüm önerileri değerlendirdik. Ortaya böyle bir metin çıktı. Ülkeye hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Feyzioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Doğrudan vatandaşa dokunacak devrim niteliğinde bir çalışma oldu. Yaklaşık iki sene önce bir yargı reformu strateji belgesi hazırlandı. O strateji belgesi hazırlanırken çok ciddi bir emek sarf edildi ve önemli bir birikim oluştu. Strateji belgesinin yol haritasında yürünürken ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nın taslağı da şekillenmeye başladı.”

“Hazırlıkların başladığı ilk günden beri vardık; tüm meslektaşlarımızın görüşünü aldık”

“Baştan sona bu çalışmaya katıldık. Tüm meslektaşlarımızın görüşünü aldık. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığı başladığı ilk günden beri vardık. Doğrudan sorunlar ele alındı. Her kesimin görüşü ve çözüm önerileri dinlendi. Adalet Bakanlığı çok katılımcı bir anlayışla yola çıktı. Biz de layıkıyla cevap vermeye çalıştık.”

“Hâkim ve savcılar coğrafi teminat sahibi olacaklar”

“Hâkime gittiniz derdinizi anlattınız. Hâkim dosyaya vâkıf mı değil mi, sizi anlıyor mu bunu hissedersiniz. Bir sonraki celse de karar verilecek. Bir bakıyorsunuz hâkim tayin olmuş. Bıktık gerçekten. Bu sorun tespit edildi. Tayin ve terfilerde bu sorun mutlaka göz önünde bulundurulacak ve HSK bunun sistemini getirecek. Hâkim ve savcıların bölge sorunlarından doğan mağduriyeti de çözülüyor. Coğrafi teminat sahibi olacaklar.”

“İdari yargıda devrim sonucu yaratacak düzenlemeler geliyor”

“İdari yargıda devrim sonucu yaratacak düzenlemeler geliyor. Bunlardan birisi pilot dava. Ahmet Bey dava açmış kazanmış. Mehmet Bey'in açtığı dava da Ahmet Bey ile bire bir aynı durumda. Ben Ahmet Bey ile aynı durumdayım, benim sorunumu da çöz dediğinizde git dava aç deniliyor. O zaman çıldırıyorsunuz. Zaten karar verilmiş, sen niye yeniden insanları mahkemede süründürüyorsun. Eğer bir dava yargıda çözüldüyse benzer bütün davalar için bir hak dayanağı olacak. İdare Ahmet'e verdiği kararın aynısını mahkemesiz Mehmet'e de verecek.”

6 yaşından küçük çocuğu olan anneler hükmedilen cezayı koğuşta çekmeyecek

“Annenin 0-6 yaş aralığında çocuğu varsa, cezasını koğuşta değil ‘Anne Çocuk Ünitesi’nde çekmesi sağlanacak. Kreş sisteminden daha farklı bu. Anne, çocuğu ile koğuşta kalmak zorunda kalmayacak. Birlikte farklı bir ünitede olacaklar. Bu çok güzel bir uygulama oldu.”

Kadına yönelik şiddet: Süslü cümlelerin ötesinde somut çözüm önerileri var

“Kadına yönelik şiddet ve kadın hakları için dev adımlar atıldı. Süslü cümlelerin ötesinde somut çözüm önerileri var. Boşanmış koca şiddeti de unutulmadı. Boşandığı eşine yönelik gerçekleştirilen şiddette ceza artırımına gidildi. Israrlı takipçilik de açık suç olarak düzenlendi. Bu fevkalade önemli bir adım.”

“Artık buna son veriliyor”

“Uzayan mahkemelerin neden uzadığını her aşamadan tüm yargı çevrelerine sorduk. Onlarca şehir planlamacısının çözemediği bir trafik sorununu bazen bir otobüs şoförü çözebilir. Çünkü trafiğin nerede tıkandığını bir otobüs şoförü bilebilir. Çözüm önerileri de çok basit olabilir. Uzayan davaların sorununu çözmek için sahaya indik. Mesela size bir keşif günü verilmiş. 6 aydır bekliyorsunuz. Keşif günü geliyor 12 saat yol gidiyorsunuz bakıyorsunuz hâkim mazeretli. Yeni duruşma tarihi yine 6 ay sonra. Çıldırıyorsunuz. Artık buna son veriliyor. Hâkim mazeretliyse öncelikle avukata bilgi verilecek ve öncelikli bir gün verilecek. Bu gibi önlemlerle davalar gereksiz uzamayacak.”