Türkiye Barış Meclisi'nden 1915 yıldönümü çağrısı

Türkiye Barış Meclisi 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'da yayımladığı basın açıklaması ile herkesi ermenilerin acılarını paylaşmaya çağırdı.

1915'in ardından Ermeniler'in hafızalardan silinip gittikleri, Anadolu'da doğanların bu toprakların kadim halkı Ermeniler hakkında neredeyse hiçbir şey bilmedikleri belirtidi. Türkiye Barış Meclisi Dönem Sözcücü Hakan Tahmaz imzası ile yayınlanan açıklamada şöyle denildi:



1915 yılında, üç binyıldır Anadolu’da yaşayan kadim Ermeni halkı yurdundan sürüldü ve büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Yıkılan köyleri, el konan tarlaları, camiye, depoya, ahıra dönüştürülen kiliseleri, yok edilen mezarlıkları ve el değiştiren ticarethaneleri ile birlikte hafızalardan silinip gittiler.1915 sonrası Anadolu’da doğanlar son yıllara kadar bu toprakların kadim halkı Ermeniler hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorlardı.



Ermenilerin izinin bu topraklardan silinmesi için İstanbul’da tutuklanarak Ayaş ve Çankırı’ya gönderilen aydınların tek tek veya toplu imha edilmelerinin ardından tüm Ermeniler Der Zor çöllerine sürüldüler.

Yüz binlercesi bu ölüm yolculuğunu tamamlayamadı. Ölüm kervanında saldırıya uğradılar ve yok edildiler. Sağ kalanlar ise,evlenmek için alıkonulan genç kızlar ve çoban yapılmak istenen erkek çocuklar oldu. Binlerce yetimi, alıkoyan aileler Müslüman olarak yetiştirdi.

2013 yılının 24 Nisan günü Ermeni Soykırımının 98.yılı. Mucize eseri sağ kalmış dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermeniler ve torunları 98 yıldır acılarının anlaşılmasını ve özür dilenmesini bekliyor.



Barış ve çözüm sürecinde bu ve buna benzer taleplerin karşılanmaması Türkiye’nin barışının yarım kalması sonucunu doğuracaktır. Türkiye Barış Meclisi, Ermenilerin acılarını anlıyor ve paylaşıyor. Ermenilerin ıstıraplarının dindirmesine katkı sunmak için 24 Nisan’da anma törenlerinin yapılacağı her yerde olacağız. Barıştan yana herkesi de katılmaya çağırıyoruz.



Hrant’ın sözleriyle bitirelim: “Bugün hala unutmayı savunanlar, aslında geçmişten değil, gelecekten korkanlardır. Unutulmamış geçmiş, geleceğin de teminatıdır. 24 Nisan’da bu topraklarda hep birlikte tüm bu insanları hatırlamak, ruhlarını şad etmek, acıda ortaklaşarak sevinçler üretebilmek, yalnızca Ermeni Halkının duyduğu ıstırabı dindirmekle kalmayacak, Türkiye’nin de demokratikleşmesinin ta kendisi olacaktır”