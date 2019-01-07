Türkiye Bankalar Birliği'nden Ziraat Bankası açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ziraat Bankası’nın spor kulüplerinin borçlarını üstlenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil" dendi.

Açıklamada, futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

TBB’nin açıklaması şöyle:

“Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil. Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir. “