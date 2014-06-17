Türkiye Bankalar Birliği'nden kredi kartları için düzenleme

TBB, kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, mevduat ve katılım fonu hesapları hakkında bilgi alabilecekleri ortak bilgi sistemi kurulacağını açıkladı.

DHA'da yer alan haber şöyle:

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) yeni düzenlemesine göre, hareketsiz hesap ve kartlardan bir yıl boyunca ücret tahsil edilememesi durumunda, hesaplar iptal edilecek. Bu kart ve hesaplara ilişkin borçlar için müşterilere icra takibi yapılamayacak.

Açıklamaya göre, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından ortak bilgi sistemi kuruluncaya kadar ve birinci maddede belirtilen hesaplar hareketsiz kaldığı sürece bu hesaplara herhangi bir ücret tahakkuk ettirilemeyecek.

Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu'nun hareketsiz hesaplardan ücret alınma usullerinin belirlendiği düzenlemede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) uygun görüşü alınarak değişiklik yaptığı belirtildi.

Düzenlemeye göre, müşterilerin, kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları, mevduat ve katılım fonu hesapları hakkında bilgi alabilecekleri ortak bilgi sistemi kurulacaktır.

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından ortak bilgi sistemi kuruluncaya kadar ve birinci maddede belirtilen hesaplar hareketsiz kaldığı sürece bu hesaplara herhangi bir ücret tahakkuk ettirilemeyecek.

Tahsil edilemeyen, kredi kartı, mevduat ve katılım fonuna ilişkin yıllık üyelik ve hesap işletim ücretleri, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son oniki aylık dönem için, sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilecek.

Bu dönem zarfında, söz konusu kredi kartı yıllık üyelik ücretleri ile hesap işletim ücretlerinin tahsil edilememesi halinde bu ücretler ters kayıt yapılmak suretiyle iptal edilecek.

Yıllık üyelik ve hesap işletim ücretlerinin tahsili için müşteriler hakkında icra takibi yapılamayacak, müşteriler, kredi kartı yıllık ücretiyle, mevduat ve katılım fonuna ilişkin hesap işletim ücretinin tahsili amacıyla kredilendirilemeyecek.