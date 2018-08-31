Türkiye Bankalar Birliği: Sektör, kaynakları kullandırmaya devam ediyor

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, bankacılık sektörünün hükümetle işbirliği halinde çalışmaya devam ederek kaynakları kullandırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, bankacılık sektörü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aydın yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda tahsili gecikmiş alacak oranımız yüzde 3 düzeyindedir, bunda bir artış beklense de yönetilebilir düzeyde olacaktır" dedi. Aydın, bankacılık sektörünün özkaynağının haziran ayı itibarıyla 400 milyar liraya yakın olduğu bilgisini paylaştı.

Aydın, son dönemlerde yapılan bazı düzenlemelere dikkat çekerek, "Eğer bir düzenlemede değişiklik yapıyorsak bunu uluslararası standartların sağladığı esnekliklere göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bankacılık sektörünün hükümetle işbirliği halinde çalışmayı sürdürdüğünü belirten Aydın, "Sektör kaynaklarını kullandırmaya devam ediyor" dedi.