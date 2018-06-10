Türkiye, Balkan Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırdı

Türkiye, 16'ncı Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda madalya rekorunu yeniledi. 2002'de başlayan organizasyonda Ay-yıldızlılar hem toplam madalya, hem de altın rekorunu kırarak yeni bir başarı elde etti.

İstanbul Olimpiyat Stadı Atletizm Pisti'nde yapılan 16'ncı Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda 16 ülke mücadele verirken, madalya sıralamasında Türkiye ilk sırayı elde etti. Şampiyonada 12 altın, 8 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 27 madalya elde eden Milliler, 2015 yılındaki 22 madalyalık toplam rekorunu kırmayı başardı. Türkiye, daha önce Balkan U18'de tek seferde aldığı 8 altın madalyayı da 12'ye yükseltti.



16 ülkenin katıldığı organizasyonda dokuz farklı ülke madalya alırken, Milliler açık ara sıralamayı birincilikte tamamladı.



Türkiye'nin şampiyonadaki elde ettiği madalyalar şu şekilde:

Altın



400 metre - İlyas Çanakçı 48.15



1500 metre - Tarık Demir 3:58.64



3000 metre - Ayetullah Aslanhan 8:45.44



2000m su engelli - Mehmet Cantürk 6:09.30



Üç adım atlama - Batuhan Çakır 14.68m



Gülle atma - Melih Yersel 17.89m



Cirit atma - Ahmet Toyran 71.02m



Disk atma - Aslan Kalıntaş 53.56m



4×100 metre erkekler - 42.34



3000 metre - İnci Kalkan 10:08.39



Cirit atma - Münevver Hancı 56.64



Disk atma - Özlem Becerek 49.15



Gümüş



400 metre - Kubilay Ençu 48.82



110m engelli - Tibet Sancak 14.26



2000m su engelli - İbrahim Karateken 6:10.43



Uzun atlama - Alper Güleç 7.15m



Üç adım atlama - Davut Kargı 14.68m



1500 metre - Ayşe Ecer 4:41.98



Cirit atma - Esra Türkmen 52.76



4×100 metre kızlar - 48.79



Bronz



100 metre - Konuralp Tiritoğlu 11.16



800 metre - İslam Taşçı 1:56.23



Yüksek atlama - Ali Berk Erol 2.08



2000m su engelli - Ezgi Kaya 7:088.58



Uzun atlama - Gizem Akgöz 5.89m



Üç adım atlama - Gizem Akgöz 12.61m



Yüksek atlama - Gönül Köksal 1.69m