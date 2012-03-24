Türkiye bahara alıştı, sıcaklılar daha da artacak

T24 - Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu da Marmara'da güneşli hava devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor; ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu'da yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Uyarılar



ÇIĞ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşabilecek çığ tehlikesine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BUZLANMA, DON OLAYI VE SİS UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu'da yer yer sis hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KAR ERİMELERİ UYARISI: Hava sıcaklığında beklenen artış nedeni ile yerde kar örtüsü bulunan kuzey, iç ve doğu bölgeler ile yüksek kesimlerde kar erimeleri görüleceğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, lokal su baskını, taşkın, heyelan, vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.