-Türkiye Avusturya'yı evinde yendi VİYANA (A.A) - 11.09.2011 - Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası (A) Grubu ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Avusturya'yı 3-0 yendi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibine 4 sayı fark yapan milliler, sonraki dakikalarda farkı bir veya ikiye düşürerek, ilk seti dört sayı farkla 25-21 aldı. Diğer iki sette de tempolu oyununu sürdüren milli takım, ikinci seti 25-22, üçüncü seti ise 25-20 alarak, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonada A Grubu'nda bir galibiyet, bir yenilgisi bulunan Türkiye, üçüncülüğü garantilemiş oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli takım kaptanı Sinan Cem Tanık, Sırbistan maçında yaptıkları hataları tekrarlamadıkları için Avusturya karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Grubundaki 3. maçında yarın TSİ 16.30'da Slovenya ile karşılaşacak Türkiye, bu maçı da kazanırsa A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayacak. A Grubu'nda Türkiye ve Slovenya'yı mağlup eden Sırbistan ise liderliğini koruyor. Sırbistan gruptaki son maçını yarın Avusturya ile yapacak.