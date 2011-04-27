-TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN HIZLI GELİŞEN ELEKTRİK PAZARI ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, ''Avrupa'nın en hızlı gelişen elektrik pazarına sahibiz. 2030'da Avrupa'nın 3. büyük elektrik pazarı olacağız'' dedi. Köktaş, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının (İNTES) geleneksel toplantısında, ''Elektrik Piyasasında 2030 Yılı Projeksiyonu Yatırımcılara Yönelik Fırsat ve Beklentiler'' konulu bir sunum yaptı. Türkiye'nin sahip olduğu kurulu güç ve talep itibarıyla Avrupa'da, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya'dan sonra 6. ülke olduğunu belirten Köktaş, yapılan hesaplamaların 2030 yılına gelindiğinde Türkiye'nin Avrupa'nın 3. büyük elektrik pazarı haline geleceğini gösterdiğini söyledi. Köktaş, Türkiye ekonomisinin kesintisiz 20 yıl yüzde 5 büyümesi halinde 886 milyar kilovatsaat enerjiye, ekonominin geçmiş 40 yılda olduğu gibi gelecekteki 20 yılda da kesintisiz yüzde 4,2 büyümesi halinde 735 milyar kilovatsaat enerjiye ihtiyaç olacağını söyledi. Köktaş, yine aynı dönemde ekonomide yüzde 5 gibi bir büyüme esas alındığında kişi başına yıllık 10 bin kilovatsaat, yüzde 4,2'lik büyüme esas alındığında ise kişi başına yaklaşık 8 bin 400 kilovatsaat civarında bir tüketim olacağını kaydetti. Elektrik talebinin farklı üretim kompozisyonlarıyla karşılanabileceğini ifade eden Köktaş, bunlardan birinin fosil yakıt ağırlıklı, diğerinin ise yenilenebilir enerji yakıt ağırlıklı kompozisyon olduğunu söyledi. Yenilenebilir ağırlıklı bir üretim kompozisyonu tercihinin, fosil yakıt ağırlıklı üretim kompozisyonuna göre 20 yıllık dönemde ilave 25 bin megavatlık kapasite gerektirdiğine işaret eden Köktaş, ''Temel tercihleri yaparken sadece rakamlara göre yapmıyoruz, yapamazsınız. Ülkemizin parametrelerine göre hareket etmek zorundayız'' dedi. -''ENERJİ SEKTÖRÜNDE YATIRIM FIRSATI''- Köktaş, yatırımların fosil yakıtlı olması durumunda 20 yıllık dönemde yaklaşık 350 milyar liralık yeni üretim tesisi yapılması gerektiğini, yenilenebilir ağırlıklı bir üretim kompozisyonu oluşturulması halinde yatırım ihtiyacının 440 milyar lira düzeyine çıkacağını kaydetti. Bu değerlerin 2010 yılı ortalama dolar kuru üzerinden sırasıyla 225 milyar dolar ve 280 milyar dolara karşılık geldiğini ifade eden Köktaş, ''Türkiye 20 yılda minimum 350 milyar lira sadece üretim tesislerine yatırım yapmak zorundadır'' dedi.