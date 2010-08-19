'Türkiye, Avrupa'dan 6 kat hızlı büyüyecek'

T24- Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin bu yıl Avrupa'dan 6 kat hızlı büyüyeceğini öngördü. Anayasa paketinin geçmesiyle birlikte ülkenin büyüme potansiyelinin de artacağını söyleyen Şimşek, Türkiye'nin daha öngörülebilir bir ülke olabileceğini ifade etti.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kuveyt Türk'ün Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen sukuk ihracı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı.



Şimşek burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ciddi anlamda finansman ihtiyacı olduğunu, hızlı bir şekilde gelişmiş ülkelerle arayı kapatma çabası içinde bulunduğunu anlattı.



Türkiye'nin ''büyüme iştahının çok yüksek olduğunu'' belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Son yıllarda da Hükümetimiz gerçekten önemli yapısal reformları uygulamaya koydu. Siyasi istikrar, beraberinde doğru politikalar, yapısal reformlar, nüfus dinamiklerinin de desteğiyle bu ülke gerçekten potansiyelini gerçekleştirme konusunda çok önemli bir mesafe kat etti. Kuveyt Türk'ün başlattığı bu adıma çok daha büyük ölçekte ihtiyaç olacak. Körfez ve diğer bazı bölgeler sadece dünyaya petrol veya doğalgazı ihraç etmezler, orada çok ciddi bir sermaye, tasarruf fazlası var ve Türkiye de bu kadar büyüyorsa, sermaye ihtiyacı varsa, o zaman buna mutlaka birilerinin aracılık yapması lazım.''



Mehmet Şimşek, konuşmasında, Türkiye ekonomisini önümüzdeki dönemde çok farklı bir büyüme patikasına oturtacak, önemli gördüğü Anayasa değişikliği konusunda görüşlerini de paylaşmak istediğini dile getirdi.



Türkiye ekonomisinin dünyada yaşanan en derin krize rağmen güçlü bir şekilde tekrar hızlı bir büyüme patikasına oturmuş durumda olduğunu ifade eden Şimşek, bu yıl büyümede OECD, AB ülkeleri arasında Türkiye'nin muhtemelen rekor kırabileceğini vurguladı.



Şimşek, ''Avrupa ile arayı çok hızlı kapatma imkanımız olacak, çünkü Türkiye en azından Euro Bölgesi'nin en az bir 6 katı hızlı büyüyecek diye ümit ediyorum'' dedi.



Yılın ilk yarısında yüzde 10'lar civarında büyüme gerçekleştiğini anımsatan Şimşek, ''Yani öyle görünüyor ki Türkiye bu yıl hızlı bir şekilde krizin etkilerini tamamen bertaraf edecek ölçüde büyümüş olacak'' diye konuştu.



İş yaratan şekilde gerçekleşiyor olmasının, bu büyümenin güzel tarafını oluşturduğunu ifade eden Şimşek, dünyada, krizden çıkışın beraberinde istihdam yaratmaması kaygısı bulunduğunu dile getirdi.



Türkiye'deki çıkışın temellerinin sağlam olduğunu bildiren Şimşek, kamu finansman dengelerinde geçici bir bozulma varmış gibi görünse de çok hızlı bir şekilde tamiratın başladığını, kamu finansman dengelerinin, özel sektörün bilanço yapısının son derece iyi olduğunu anlattı.



Büyümede düşük bazın etkisi bulunduğunu, ancak temeller sağlam olduğu için büyümenin muhtemelen devam edeceğini söyleyen Şimşek, büyüme ile birlikte yaratılan istihdama dikkati çekti.



Son 1 yıl içerisinde 1,6 milyondan fazla istihdam yaratıldığına işaret eden Şimşek, işsizlik rakamlarının neredeyse kriz öncesi döneme doğru düştüğünü söyledi.



PAKETİN GEÇMESİYLE DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR OLACAĞIZ





Türkiye'deki tartışmaların, referandumun sanki bir iktidar oylamasıymış gibi bir çerçevede gittiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: ''Bu, Türkiye için büyük bir talihsizlik. Türkiye aslında son yılları çok büyük bir fırsatı yakalayarak geçirdi. Türkiye için bu fırsatı ciddi anlamda değerlendirdik ve refahını artırdık. Türkiye'de daha fazla iş-aş üretildi. Ama Türkiye'nin potansiyeli çok daha büyüğüne kadirdir. Bu ülkenin muazzam bir potansiyeli var. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için bu türden değişiklikler de gerçekten önemli bir dönüm noktası olacak. Uzun vadeli sürdürülebilir yüksek büyüme için Türkiye'nin Anayasasının mutlaka daha girişimci dostu olması lazım. Özellikle hukuk sisteminin daha iyi işlemesi lazım. Hak ve özgürlüklerle kişi başına milli gelir birebir ilişkilidir.''



Türkiye'nin önemli bir dönüm noktasında bulunduğunu dile getiren Şimşek, ''Bu anayasa paketinin geçmesiyle ben şuna inanıyorum; Türkiye daha öngörülebilir bir ülke olacak. Hukuk sistemi, çok daha iyi işleyen bir hukuk sistemi olma potansiyeline sahip olacak'' diye konuştu.