-TÜRKİYE AVRUPA KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALIYOR ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye, bugün devralacağı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı sürecinde, Avrupa Konseyi'nin Avrupa ve uluslararası siyaset sahnesindeki siyasi rolü, görünürlüğü ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını bugün Strasbourg'da yapılacak devir-teslim töreniyle üstlenecek ve bu görevi 11 Mayıs 2011 tarihine kadar altı ay boyunca yürütecek. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu dönemde "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı" sıfatını kullanacak. Türkiye, Dönem Başkanlığı sırasında belirlediği öncelikler ve faaliyet programı çerçevesinde, Avrupa Konseyi'nin Avrupa ve uluslararası siyaset sahnesindeki siyasi rolü, görünürlüğü ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Örgütün geleceğe yönelik stratejisinin belirlenmesi amacıyla altı ay boyunca yürütülecek çalışmalar, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Bakanlar Komitesi toplantısında sonuçlandırılacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Kasım ayının en önemli dış politika olayı" olarak nitelendirdiği Türkiye'nin Dönem Başkanlığını devralmasının ardından 6 aylık sürede şu öncelikleri hayata geçirmeyi amaçlıyor: "Avrupa Konseyi'nin reformu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) uzun vadede etkinliğinin sürdürülmesi, Avrupa Konseyi'nin bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, Avrupa Birliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olması, Avrupa'da yükselişe geçen olumsuz eğilimlerle mücadele ve bu amaçla oluşturulan Seçkin Kişiler Grubunun çalışmalarının sonuçlandırılması." -SEÇKİN KİŞİLER GRUBU- Diplomatik kaynaklar, bu beş öncelik çerçevesindeki çalışmaların, Avrupa Konseyi'nin geleceği açısından önemli adımlar teşkil edeceğini belirterek, özellikle, Seçkin Kişiler Grubu projesinin başarıyla sonuçlanmasının sadece Konseyin gelecekteki konumu açısından değil, Avrupa toplumunun geleceği ve istikrarı açısından da önem taşıyacağını kaydettiler. Seçkin Kişiler Grubu, Avrupa'da yükselişe geçen hoşgörüsüzlük, dışlama, ayrımcılık ve aşırıcılık gibi sosyal gerilim yaratan eğilimlerin nedenlerini tespit ederek, çözümünde Avrupa Konseyi'nin oynayabileceği rolleri belirlemek amacıyla kurulmuştu. Seçkin Kişiler Grubu, "21. Yüzyıl Avrupasında Birlikte Yaşamaya İlişkin Pan-Avrupa Projesi" adı altında bir rapor hazırlayacak ve bu raporu, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da yapılacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısına sunacak. Bu çalışmanın, Avrupa toplumu içinde karşılıklı saygı, hoşgörü, farklılıkların kabulü ve birlikte yaşama ülküsünü cesaretlendirmesi umuluyor. -AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ- Türkiye'nin 1949 yılında kuruluşundan bu yana üyesi olduğu Avrupa Konseyi, kıta genelinde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerini yerleştirmek, korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş "ortak değerler ve ilkeler Avrupası" yaratan bir örgüt olarak değerlendiriliyor. 47 üye ülkesi bulunan Konsey, Belarus ile Kosova dışında 800 milyonluk tüm Avrupa coğrafyasını kapsıyor.