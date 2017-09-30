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Spor

Türkiye, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde

Türkiye - Rusya: 3-0 BAKÜ, (DHA) - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, Rusya'yı 27-25, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Sırbistan'ın rakibi oldu

30 Eylül 2017 00:35

Türkiye - Rusya: 3-0

BAKÜ, (DHA) - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, Rusya\'yı 27-25, 25-18 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Sırbistan\'ın rakibi oldu.
Şampiyonanın C Grubu\'nda yer alan Türkiye grupta sırasıyla Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaştı. İlk iki maçını kaybeden Türkiye, gruptaki son maçında Ukrayna karşısında galip gelerek üçüncü oldu ve play-off etabına kaldı. Play-off etabındaki rakibi Polonya\'yı eleyerek çeyrek finalde oynama hakkını elde eden Filenin Sultanları, Rusya ile bir kez daha karşı karşıya geldi. 2011 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Rusya\'yı 3-0 mağlup eden milliler, yarı finale çıktı.
Azerbaycan ve Gürcistan\'ın ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finalleri\'nde yarı final etabına çıkan takımlar; Türkiye, Azerbaycan, Hollanda ve Sırbistan oldu.

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