Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ölüm grubuna düştü

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grubunda İspanya, İtalya, Almanya, İzlanda ve Sırbistan yer alıyor.

Eşleşmeler şöyle

A Grubu Fransa, Finlandiya, Bosna Hersek, Polonya, İsrail, Rusya

B Grubu Almanya, Türkiye, İspanya, Sırbistan, İtalya, İzlanda

C Grubu Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Gürcistan, Hollanda, Yunanistan

D Grubu Letonya, Estonya, Litvanya, Belçika, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti

Kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

5-20 Eylül arası düzenlenecek şampiyona, dört ayrı kentte oynanacak. Ev sahipliği yapacak ülkeler Hırvatistan (Zagreb), Letonya (Riga), Fransa (Lille) ve Almanya (Berlin)