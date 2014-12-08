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Spor

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ölüm grubuna düştü

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

08 Aralık 2014 20:43

2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin grubunda İspanya, İtalya, Almanya, İzlanda ve Sırbistan yer alıyor.

Eşleşmeler şöyle

A Grubu Fransa, Finlandiya, Bosna Hersek, Polonya, İsrail, Rusya

B Grubu Almanya, Türkiye, İspanya, Sırbistan, İtalya, İzlanda

C Grubu Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Gürcistan, Hollanda, Yunanistan

D Grubu Letonya, Estonya, Litvanya, Belçika, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti

Kura çekimi Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

5-20 Eylül arası düzenlenecek şampiyona, dört ayrı kentte oynanacak. Ev sahipliği yapacak ülkeler Hırvatistan (Zagreb), Letonya (Riga), Fransa (Lille) ve Almanya (Berlin)

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