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Spor

Türkiye, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

12 Aralık 2020 18:58

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2'nci olarak, tarihinde ilk kez Avrupa'da madalya kazandı.

Turnuvanın 4'üncü gününde büyükler takım finali düzenlendi. Türkiye, Ukrayna, İsrail, Bulgaristan, Macaristan ve Avusturyalı sporcular; yer, paralel bar, atlama tahtası, barfiks, halka ve kulplu beygirde madalya mücadelesi verdi. Ferhat Arıcan, Ümit Şamiloğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Abdelrahman Elgamal'ın yer aldığı Türkiye Milli Takımı, 244.793 puanla gümüş madalya almaya hak kazandı. Milliler bu sonuçla Avrupa şampiyonasında ilk kez takım olarak madalyaya uzanmış oldu.

Günü 1'inci sırada tamamlayan Ukrayna Milli Takımı ise 248.963 puan alırken, 3'üncü olan Macaristan da 240.393 puanla bronz madalya aldı.

DHA 

 

 

 

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