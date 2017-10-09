Türkiye, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon tamamladı

Türkiye: 2 - İngiltere: 1

İSTANBUL,(DHA) -

TÜRKİYE\'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası\'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

TFF\'nin \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere ile karılaştı. Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşma 2-1 Türkiye\'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı ekibin gollerini 25\'inci dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3\'üncü dakikada Osman Çakmak kaydederken, İngiltere\'nin golünü 50\'nci dakikada Westbrook attı.

Mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim, Bilal Erdoğan ve Mustafa Denizli\'nin yanı sıra çık sayıda taraftar izledi.