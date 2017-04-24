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Dünya

Türkiye, askeri harcamalar konusunda kaçıncı sırada?

Türkiye, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, sıralamasında 2 basamak geriledi

24 Nisan 2017 23:15

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, (SIPRI) 2016 yılında dünyada yapılan askeri harcamalara ilişkin raporunu açıklandı. 

Askeri harcamaların milli gelire oranında ise SSCB'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek üçüncü sıraya oturdu. SIPRI'nin raporunun zirvesinde 611 milyar dolar ile ABD yer alırken, harcamalarını yüzde 5.4 artıran Çin, 215 milyar dolarla ABD'yi takip etti.

Askeri harcamalarını 2016'da yüzde 5.7 azaltarak 14.9 milyar dolara gerileyen Türkiye ise, iki basamak geriledi ve 17. sıraya yerleşti.

 

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