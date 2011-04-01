Türkiye artık daha fazla boşanıyor

T24- Türkiye İstatistik Kurumu'nun Evlenme ve Boşanma İstatistikleri'ne göre boşanma oranlarında yüzde 6'lık artış meydana geldi. İstatistiklere göre, İstanbul'da ikamet edenlerin evlenme yaşanın da yükseldiği ortaya çıktı.









Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 Ekim-Kasım-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyreğe ilişkin Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Yıllık veri, üçer aylık istatistikler MERNİS'e göre güncellendikten sonra açıklanacak.

2010 yılı son çeyrek verilerine göre, söz konusu 3 aylık dönemde 137 bin 637 çift evlendi. Evlenenlerin sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artış meydana geldi. Evlenme sayısında en büyük artış yüzde 4,9 ile Batı Marmara Bölgesinde, en büyük düşüş ise yüzde 7,3 ile Orta Anadolu Bölgesinde görüldü.



İstanbullular geç evleniyor



Dördüncü çeyrekte, ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26,4, kadınlarda 23,1 olarak belirlendi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaşı farkı 3,3 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,4, kadınlarda 24,2 ile İstanbul'da görüldü. Orta Anadolu Bölgesinde ise ortalama, erkeklerde 25,3, kadınlarda 21,6'ya kadar düştü.



Boşanmalar, yüzde 6 artı



Söz konusu dönemde boşanma sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış meydana geldi. 2009 yılı dördüncü çeyreğinde 27 bin 670 çift boşanmıştı, rakam 2010 yılının aynı döneminde 29 bin 326'e yükseldi.

Boşanma sayısında en fazla artış, yüzde 17 ile Orta Anadolu Bölgesinde gözlendi.

Boşanma sayısının düştüğü tek bölge ise Doğu Karadeniz (yüzde 2,6) oldu.



Boşanmaların dörtte 1'i, 16 yıldan uzun evliliklerde görülüyor

Dördüncü çeyrekte, boşanmaların yüzde 39,7'si, evliliğin ilk 5 yıllık döneminde gerçekleşti. Yüzde 21,1'i evliliğin 6-10 yıllık döneminde, yüzde 15,1'i 11-15. yılları arasında meydana geldi. Boşanmaların yaklaşık dörtte birinin (yüzde 23,8) 16 yıl ve daha uzun süre evli kalan çiftlerde görülmesi dikkati çekti.

