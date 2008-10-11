Türkiye arıyor, Avrupa saklıyor

Türkiye 600 zanlıyı kırmızı bülten ile arıyor. Avrupa ülkeleri ise bu zanlıları yakalasa da iade etmiyor. Başbakan Yardımcısı Çiçek bu konuda çok tartışılacak bir açıklama yaptı ve ‘’Teröristler, yabancı ülkelerin istihbaratıyla iç içe. Foyaları dökülmesin diye iade etmiyorlar’’ dedi.



Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı zanlıları yakalasa da iade etmiyor. Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, bu konuda çok tartışılacak bir açıklama yaptı ve ‘’Teröristler, yabancı ülkelerin istihbaratıyla iç içe. Foyaları ve boyaları dökülmesin diye teröristleri iade etmiyorlar’’ dedi. Avrupa ülkeleri adi nitelikli suçlardan aranan az sayıda zanlıyı iade ederken, özellikle teröre karışmış kişileri yakalasa dahi, kısa süre gözaltında tutup serbest bırakıyor. Bu konuda da, ‘’Türkiye’de kötü muamele göreceği ya da talep edilen evrakların gönderilmediği’’ bahanesine sığınıyor.



Son olarak PKK’nın kasası Rıza Altun, Öcalan’ın sevgilisi Ayfer Kaya, DHKP-C yöneticisi Aslan Tayfun Özkök, yakalanmalarına rağmen Türkiye’ye iade edilmedi ve serbest bırakıldı. Yıllarca Fransa, Hollanda ve Belçika’da yaşayan DHKP-C lideri Dursun Karataş’ın da ancak öldükten sonra Türkiye’ye cenazesi gönderildi. Türkiye bugüne kadar İnterpol kanalıyla aradığı suçlulardan sadece Banker Kastelli, Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin, Hasan Heybetli, Metin Kaplan gibi isimlerin iadesini sağlayabildi.



Bakan Çiçek, teröristlerin iadesi konusunda Batı ülkelerini eleştirirken ‘’ Şu ana kadar hiçbir terörist iade edilmedi, adam gibi, işin sorumlusu olan bir terörist iade edilmedi, 2-3 tane kuyruğun dışında iade oldu. Çünkü, bunların hepsi onların istihbarat teşkilatlarıyla iç içe. Adamı bize teslim edip de foyaları meydana mı çıksın? Foyaları ve boyaları dökülmesin diye hiç kimse teröristleri iade noktasında samimi bir çabanın ve gayretin içerisinde olmadı’’ dedi.



603 KİŞİYİ İSTEDİK



Türkiye’de terör eylemleri gerçekleştirdikten sonra yurtdışına kaçan teröristlerin iadeleriyle ilgili yoğun diplomatik çabalar, çoğu kez sonuçsuz kalıyor. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre son 10 yıl içinde sadece 10 kişinin iadesi sağlanabildi. AB ülkelerinden iade talebi süren 205 kişiden büyük bölümü için yapılan talep de reddedildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye 603 Türk ve yabancıyı işlediği suçlar nedeniyle iade edilmeleri amacıyla İnterpol kanalı ile arıyor. Bunlardan 305’i PKK, DHKP-C, MLKP ve El Kaide gibi terör örgütü suçlusu; 133 kişi asayiş, 111 kişi kaçakçılık, 54 kişi de mali suçlardan dolayı aranıyor. Türkiye, İnterpol kanalı ile aradığı 603 suçludan 413'ü hakkında kırmızı bülten çıkardı. 104 suçlu hakkında da kırmızı bülten çıkana kadar uluslararası arama kararı yerine geçen 'düfizyon' kararı bulunuyor. 86 suçlu ise doğrudan talep yöntemi ile Türkiye'ye iade amacıyla aranıyor.

Türkiye’ye iade edilmeyen teröristlerden bazıları şöyle:



MURAT KARAYILAN: PKK Karargah komutanı.

CEMİL BAYIK: K.Irak ve İran’daki kampların eski sorumlusu.

RIZA ALTUN: PKK’nın kasası.

OSMAN ÖCALAN: Abdullah Öcalan’ın kardeşi. PKK ile bağını koparmasına karşın, Irak'ta barınmaya devam ediyor. Örgütte bir dönem yöneticilik yaptı.

DURAN KALKAN: Halk Savunma Komitesi adını taşıyan cinayet şebekesinin başı.

MUSTAFA KARASU: Hakurk Kampı eski sorumlusu.

KADRİ ÇELİK: Dağlıca’da 12 erin şehit edilmesi emrini veren terörist.

FEHMAN HÜSEYİN: Ana karargah komutanı.

HIDIR SARIKAYA: Tunceli sorumlusu olarak uzun yıllar PKK’da görev yaptı.

SAKİNE CANSIZ: Haftanin’de uzun yıllar bölük komutanı olarak görev yaptı.

ZÜBEYİR AYDAR: Eski DEP Milletvekili ve PKK/ Kongra Gel’in Belçika’daki Başkanı. 2004 Kasım’ından beri kırmızı bültenle 181 ülkede aranıyor.

DURSUN KARATAŞ: Kırmızı bültenle aranırken Hollanda’da öldü.

FEHRİYE ERDAL (DHKP-C): Özdemir Sabancı suikasti firarisi, Belçika’da.

YALÇIN ÖZBEY: Abdi İpekçi cinayet zanlısı.

AYFER KAYA: Öcalan’ın sevgilisi. Halen Yunanistan’da. Daha önce Belçika’da yakalanmıştı.





