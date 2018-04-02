Türkiye Araştırmacılar Derneği: Gençler arasında kadın-erkek eşitsizliği devam ediyor

Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin düzenlediği Araştırma Zirvesi’nde gençler arasında kadın-erkek eşitsizliğinin devam ettiğine dikkat çekildi.

İstanbul, 28 Mart 2018 – Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD) düzenlediği 21. Araştırma Zirvesi’nin ikinci gününde gazeteci, yazar Dr. Fatoş Karahasan’ın öncülüğünde ve Sia Insights, Çaykur ve Sütaş sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Araştırması: Çatışmadan Konformizme’nin ilk sonuçları açıklandı.

Dr. Fatoş Karahasan ve Sia Insights Kurucu Ortağı Didem Okumuşoğlu, “Gençler Nasıl Bir Gelecek Kuracak?” isimli panelde araştırmanın ortaya çıkardığı verileri ve Türkiye’nin geleceğine etkilerini değerlendirdi.

Türkiye çapında 15 ilde, 15-24 yaş grubundaki 2000 genç ile yüz yüze yapılan araştırma, toplam nüfusun yüzde 14,3’ünü oluşturan gençlerle ilgili önemli iç görüler sağlıyor. Araştırma ile Türkiye’nin gençlerini ve geleceğini daha iyi anlamayı umduğunu söyleyen Dr. Karahasan, Türkiye’deki gençlerin dünya genelindeki araştırma sonuçlarından farklı özellikler gösterdiğinin de altını çizdi. Araştırma sonuçlarını paylaşan Didem Okumuşoğlu, yüzde 85’i ailesiyle yaşayan gençler için ailenin en önemli kurum olduğunu ve ebeveynlerini rol model olarak gördüklerini belirtti.

Kadın-erkek eşitsizliği devam ediyor

Araştırmanın ilk sonuçlarının açıklandığı panelde, cinsiyet eşitsizliği konusuna da ışık tutuldu. Araştırmaya göre “Kadınlar çalışmamalıdır” diyen gençlerin oranı yüzde 19 iken, çalışmak için babasından, eşinden veya abisinden izin almaları gerektiğini düşünenlerin oranının yüzde 38 olduğu ifade edildi. Dahası, gençlerin yüzde 33’ü bir kadının herhangi bir şey yapmadan önce mutlaka kocasından izin alması gerektiğine inanıyor. Yüzde 33’ü “Bir kadın öncelikle kendini çocuklarını yetiştirmeye adamalıdır” diyen gençlerin yüzde 80’inin annesi hayatında hiç çalışmamışken, yalnızca yüzde 9’unun annesi şu anda çalışma hayatında. Sonuçları değerlendiren Fatoş Karahasan, ailelerin gençlerin görüşleri üzerinde oluşturduğu etki ve eğitimin önemini vurgulayarak, izleyicileri burs ve eğitim vakıflarına bağışta bulunmaya çağırdı.

Araştırmaya göre yüzde 81’i aldığı eğitimden memnun olan lise öğrencilerinin yüzde 75’i üniversiteye devam etmeyi planlıyor. Didem Okumuşoğlu gençlerin eğitimdeki konumunu değerlendirirken eğitime devam etmeyen gençlerin yüzde 21’inin ailesi izin vermediği için eğitimini sonlandırdığını ve bu yanıtı verenlerin önemli bir kısmının kız öğrenciler olduğunu belirtti. Panelde araştırmanın öne çıkan iç görülerinden biri de gençlerin iş hayatlarına olan yaklaşımları oldu. Yüzde 35’i çalışan gençlerin yüzde 69’u çalıştığı işten memnunken, yüzde 77’si hayalindeki işi yapmadığını söylüyor. Sonuçları değerlendiren Karahasan, burada tekrar ailelere seslenerek, çocuklarının geleceğinde ne kadar etkili olduklarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarının tartışıldığı paneli sonlandırırken Karahasan ve Okumuşoğlu, gençlerin bugünkü Türkiye toplumunun bir yeniden üretimi olduğunu belirtirken, “değişim”, “dönüşüm”, “çatışma” gibi kavramlarla özdeşleştirilen gençliğin Türkiye’de kendini “mevcut düzenin korunması ve sürdürülmesi”, “uzlaşma” ve “kabullenme” kavramlarıyla tanımladığının da altını çizdi.

Türkiye Gençlik Araştırması: Çatışmadan Konformizme’nin tüm sonuçları ve değerlendirmeleri Dr. Fatoş Karahasan’ın kitabında yer alıyor.