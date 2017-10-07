Türkiye Ampute Milli Takımı yarı finalde

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Rusya\'ya karşı 2-1 öndeyken hakemin maçı tatil etmesi sebebiyle yarı finale yükseldi.

Riva bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde oynanan çeyrek final mücadelesinde dünya şampiyonu Rusya ile karşı karşıya gelen milliler, Rahmi ve Fatih\'in golleriyle 2-1 önde iken hakem maçı tatil etti.

Milli Takım, yarı finalde 8 Ekim Pazar günü Polonya ile karşılaşacak. Polonya, çeyrek finalde İrlanda\'yı 5-1 mağlup etti. Günün diğer çeyrek final mücadelelerinde ise İngiltere, Fransa\'yı 2-0 ve İspanya da İtalya\'yı 2-1 yenerek yarı finalde eşleşti.