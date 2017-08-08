Türkiye, Alman vekillerin Konya'daki NATO üssü ziyaretine izin verdi

Alman vekillerin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesi, Berlin-Ankara hattında krize yol açmıştı.
Alman ARD kanalı, Türkiye'nin ziyaret izni vermediği Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planladığını duyurdu. Reuters haber ajansı ise Türkiye'nin Alman vekillerin NATO daveti üzerine Konya'ya gitmesine izin verdiğini yazdı.
NATO'nun daveti üzerine 8 Eylül'de Almanya Savunma Komisyonu'ndaki vekillerin Konya'ya gideceği ifade edildi. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in davetinin dün Berlin'e gönderildiği belirtiliyor.
Reuters: Türkiye izn verdi
Reuters haber ajansı, Alman vekillerin NATO'nun daveti üzerine Konya'daki Alman askerleri ziyaret etmesine yönelik girişime Türkiye'nin izin verdiğini yazdı. Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin ziyaret girişimine izin verdiğini söyledi.