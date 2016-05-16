Uluslararası bir danışmanlık şirketinin 30 ülke üzerinde yaptığı araştırmaya göre Türkiye akıllı telefon bağımlılığında dünya birincisi konumunda. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'deki kullanıcılar günde ortalama 71 kez, yani yaklaşık 15 dakikada bir telefonuna bakma ihtiyacı duyuyor.

TeknoYo'da yer alan habere göre, Deloitte tarafından 2011 yılından bu yana yapılan “Global Mobil Kullanıcı Araştırması”nın 2015 sonuçları yayınlandı. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 ülkeden 49 bin katılımcıyla gerçekleştirilen araştırma, mobil cihaz kullanımının geldiği nokta hakkında önemli veriler sunuyor.

Türkiye’den 18-50 yaş arası 1000 kişinin katılımıyla ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye akıllı telefon bağımlılığının en yüksek olduğu ülke.



Türkiye’deki kullanıcılar günde ortalama 71.7 kez cep telefonunu kontrol ediyor, bu da yaklaşık 15 dakikada bir ekran yüzü gördüğümüz anlamına geliyor. (Ortalama 7 saatlik uyku dışındaki zamana göre)

Türkiye'deki cep telefonu bağımlılığı Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa'nın diğer ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça yüksek. Türkiye'deki bağımlılık verileri bu ülkelerin iki katından bile fazla durumda.

Brezilya ikinci, Meksika üçüncü

Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcıların yüzde 22'si, yani yaklaşık 5'te biri bağımlı durumda. Akıllı telefon bağımlılığında Türkiye'yi yüzde 68.9 ile Brezilya ve yüzde 63.9 ile Meksika takip ediyor.

Her 10 kişiden 9’u, uyandıktan sonra 15 dakika içerisinde cep telefonunu mutlaka kontrol ediyor ve yarısının yaptığı ilk şey sosyal medya hesaplarını ve mesajlarını (anında mesaj ve SMS) kontrol etmek oluyor.



Bu kesimin yüzde 77’si toplu taşıma araçlarında, yüzde 52’si de TV izlerken düzenli olarak telefonlarını kullanıyor.

Her iki kullanıcıdan biri, çektiği fotoğrafları günlük olarak sosyal medyada paylaşıyor. Bu oranla Türkiye, hem akıllı telefonunu fotoğraf çekmek için kullanma, hem de bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşmada Brezilya, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya gibi pek çok ülkeyi geride bırakıyor.