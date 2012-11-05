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Türkiye 'akıllı bomba' üreten 4 ülkeden biri oldu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, hassas güdüm kitinin seri üretimi için altyapının tamamlandığını, seri üretiminin 2013'de başlayacağını söyledi

05 Kasım 2012 11:35

Türkiye, "akıllı bomba" üretebilen 4 ülkeden biri oldu. TÜBİTAK’ın geliştirdiği "Hassas Güdüm Kiti" 2013 yılında savaş uçaklarına entegre edilecek.

Savaş uçaklarında kullanılan bombaları "akıllı" hale getiren Hassas Güdüm Kiti'ni üreten 4. ülke Türkiye oldu.

TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü mühendisleri, 5 yıllık çalışma sonunda savaş uçaklarının hedefi 25 km uzaklıktan noktasal olarak vurabildiği hassas güdüm kitini geliştirdi.

Güdümsüz bombaların üstene giydirilecek şekilde tasarlanan kit, koordinatları belirlenen hedefi uydu ve özel algılayıcıları yardımıyla 6 metre gibi düşük bir sapma değeri ile yok ediyor.

Böylece, hedef dışındaki yerlere zarar vermeden harekat yapılabiliyor.

Savaş uçakları normal bombaları 5-6 kilometre uzaktan atarken, hassas güdüm kiti ile bu uzaklık 25 kilometreye çıkıyor.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, hassas güdüm kitinin seri üretimi için altyapının tamamlandığını, seri üretiminin 2013'de başlayacağını söyledi.

Savaş uçaklarında kullanılan bombaları "akıllı" hale getiren Hassas Güdüm Kiti'ni dünyada şu ana kadar sadece Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Rusya üretiyordu. (NTV)

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