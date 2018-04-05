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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye AİHM'nin kara listesinde ikinci sırada

Listede, Türkiye'nin önünde Rusya yer aldı

05 Nisan 2018 00:58

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin çarşamba günü Strasbourg'da yayınladığı 2017 yılına ilişkin rapora göre Rusya ve Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uygulamayan ülkeler arasında başı çekiyor. Rapora göre listede başı çeken Rusya'da ülkenin mahkum edildiği 2 binden fazla karar hala uygulamaya konmayı bekliyor. Rusya'yı, mahkemenin hakkında verdiği bin 500'den fazla kararı henüz uygulamaya geçirmemiş olan Türkiye takip ediyor.

Rusya ve Türkiye'nin uygulanmayan kararlar listesinde başı çekmesinin, AİHM'de son dönemde aleyhinde en fazla karar çıkan ülkeler olmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan genel tabloya bakıldığında Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkede uygulamaya konmayan mahkeme kararlarının sayısında azalma olduğu gözlemlendi.

Türkiye 11,6 milyon euro ödedi

Rapora göre Rusya, aynı zamanda geçen yıl en yüksek miktarda tazminat ödeyen ülke oldu. Rusya aleyhinde çıkan kararlar nedeniyle toplam 14 milyon 600 bin euro tazminat öderken Türkiye 11 milyon 600 bin euro ile İtalya'nın ardından en fazla tazminat ödeyen üçüncü ülke oldu.

AİHM kararlarının icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ülkelerin benzer insan hakları ihlallerini tekrarlamaması için gerekli düzenlemeleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan devletlerden talep edebiliyor. Örneğin hükümetlerden iç hukuklarında gerekli gördüğü değişikliklerin yapılmasını, cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesini ya da şiddet uygulayan güvenlik birimlerinin denetlenmesini talep edebiliyor.

AİHM'nin bağlayıcılığı bulunan kesinleşmiş kararlarının uygulanmasına ilişkin bir zaman sınırlaması bulunmasa da kararların icrasını devamlı olarak yerine getirmeyen ülkelerin Avrupa Konseyi üyelikleri askıya alınabiliyor. Ancak bu, şu ana kadar hiçbir ülkeye uygulanmadı.

dpa/SÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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