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Türkiye, Afrin'de YPG mevzilerini vurdu

Askeri kaynaklar, Afrin bölgesinden açılan ateşe karşılık verildiğini bildirdi

28 Haziran 2017 03:47

Suriye’de PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Afrin bölgesinden dün akşam saat 21.30 sıralarında Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekle ateş edilmesine Türk topçusu anında misliyle karşılık verdi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PYD/YPG bölgesinden Türkiye tarafında Doçka makineli tüfekleriyle bir süre yoğun atış yapıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk topçusu radar tespit sistemleri ile atışın yapıldığı yeri belirledi.  Radar sistemlerinin tespit ettiği koordinatlara 20’den fazla atış yapıldı. 

Askeri kaynaklar, Türkiye’nin angajman kuralları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı doğrultusunda PYD/YPG mevzilerinin vurulduğunu, böyle devam ederse yine misliyle karşılık verileceğini bildirdi.

 

 

 

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