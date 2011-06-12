-TÜRKİYE AÇIK SINIR KONUSUNDA POLİTİKA BELİRTEN ÖRNEK ÜLKE ANKARA (A.A) - 12.06.2011 -Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Carol Batchelor, Türkiye'nin açık sınır konusunda resmi bir politika beyan eden örnek ülke olduğunu ifade ederek, "Bu çok etkileyici bir operasyonel yaklaşım" dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Batchelor, geçen hafta Hatay'da Suriye sınırını ziyaret ettiklerini, yerel yetkililer, sivil toplum üyeleri ve Suriyeli sığınmacılarla görüştüklerini söyledi. Sınır bölgesindeki izlenimlerini aktaran BMMYK Temsilcisi Batchelor, "Sınırda gördüğümüz şey Türkiye'nin çok iyi hazırlanmış olduğuydu. Yerel ve merkezi seviyede, beklenmedik durumlara karşı planlar yapılmıştı. Bunu görmekten çok memnununuz. Türkiye 8 bin Suriyeliye hazırlıklıydı" diye konuştu. Suriye'den Türkiye'ye gelmek için sınırı geçen Suriye vatandaşlarının Türk yetkililer tarafından kaydedilmekte olduğunu hatırlatan Batchelor, Hatay'da mevcut 3 çadır kentte operasyonların Türk Kızılayı tarafından yürütüldüğüne işaret ederek, "BM olarak Türk hükümetine tam destek teklif ettik. Çadır, gıda, eşya yardımı gibi operasyonel destek teklif ettik. Ancak şu ana kadar durumun kontrol altında olduğunu belirterek ek bir yardıma ihtiyaç olmadığını bildirdiler" diye konuştu. Bu ülkedeki durumun nasıl çözüleceği konusunun herkes endişelendirdiğini ifade eden BMMYK Temsilcisi Batchelor, binlerce insanın Türkiye'ye akın ettiğine, Türkiye'nin Suriye ile tek sınırı olan ülke de olmadığına işaret etti. "Lübnan ve Ürdün'e de geçen insanlar var. Suriye'de Iraklı mülteciler de var biliyorsunuz. Bu insanlar ayaklanmalar ve belirsizlik yüzünden Irak'a geçmek zorunda kalıyor. Bu çok ciddi bir durum" diyen Batchelor, şunları kaydetti: "Olabileceklere karşı hazırlıklı olmalıyız. BM olarak Türk yetkililerle temas içindeyiz ve Türkiye'nin en üst düzeyde bir politika izlemesinden dolayı müteşekkiriz. Sınırları açıyor, insanları kabul ediyor, kayıt altına alıyor, yerleştiriyorlar ve kimse dönmeye zorlanmıyor. Türk hükümetinin verdiği çok açık ve pozitif bir mesaj. BMMYK da bütün devletlere bu çağrıyı yapıyor. Türkiye, gelmek isteyen herkese açık sınır konusunda resmi politika belirten örnek bir ülke olmuştur. Bu güvenlik unsuru olmadığı anlamına gelmiyor. İnsanların korunmaya erişimleri var. Bir tarama ve başvuru sistemi mevcut. Bu çok etkileyici bir operasyonel yaklaşım. Giriş yapan 5 binin üzerinde insan var ve yeni gelenlere iyi ayak uyduruyorlar. BMMYK olarak ne zaman ve neye ihtiyaç olursa destek vermeye hazırız." -"TÜRKİYE POLİTİKASINI SÜRDÜRMELİ"- Suriye'den Türkiye'ye gelenlerin sayısının hızla arttığına işaret eden Carol Batchelor, bu insanların korunmaları için çözümler ürettiklerini, "mümkünse güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmeleri" için bir seçenek oluşturmaya çalıştıklarını anlattı. Batchelor, birçok insanın güvenlik garantisi olmadığı için evine dönme konusunda büyük endişeler taşıdığına dikkati çekerek, Türkiye'den bu konudaki politikasını sürdürmesini istediklerini, koruma ve açık sınır politikasına devam etmesini tavsiye ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin güvenlik endişesini de anladığını belirten Batchelor, bu konuda yetkililerle yakın çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "İnsani anlamda koruma aradıklarından emin olmak için prosedürler var. Uygun tarama, kayıt ve danışmanlık yapılması önemli. Türkiye bu önlemleri alıyor, işbirliği içerisindeyiz ve rakamlar büyüdükçe işbirliğimiz daha da artacak" diye konuştu. -MEDYAYA ÇAĞRI- Suriyeli mülteciler için bazı endişelerinin de bulunduğunu dile getiren Batchelor, sınırı geçen bu insanlara medyanın ulaşabildiğini ifade ederek "Tabii ki yaşadıklarında çok önemli bir mesaj ve hikayeler var. Ancak bu insanlar evlerine dönme ihtimali olan insanlar. Eğer isimleri, yüzleri ve portreleri gazetelerde yer alırsa bu geri dönmelerini zorlaştıracaktır" dedi. BMMYK Temsilcisi Batchelor, bu konuda yavaş yavaş bir kriz yönetimi oluşturulmaya başlandığına işaret ederek, bilgilerin daha düzenli olarak medyaya verileceğini söyledi. -"51 YILDIR TÜRKİYE'DEYİZ" Türkiye'nin Suriye sınırında tampon bölge oluşturması yönünde bir bilgileri olmadığını da belirten Carol Batchelor, bu konudaki yaklaşımlarının ihtiyacı olan herkesin korunması şeklinde olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bunu sağladığına işaret eden Batchelor, ilk gelen Suriyelilerin nisan ayı sonunda geldiğini, 270 kadar Suriyelinin Yayladağı'nda misafir edildiğini, bazılarının çatışma olmayan bölgelere geri döndüğünü anlattı. BMMYK Temsilcisi Carol Batchelor, korunmaya ihtiyacı olanların riskli yerlere geri döndürülmemesinin kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kapılarını açmasının ilk olmadığını, BMMYK olarak 51 yıldır Türkiye'de çalıştıklarını anlatan Batchelor, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen mültecilerin işlemlerinin 1951 tarihli BM mülteci sözleşmesine göre yapıldığını belirtti.