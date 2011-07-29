-TÜRKİYE AB'Yİ GERİDE BIRAKTI BRÜKSEL (A.A) - 29.07.2011 - Avrupa Birliği (AB) nüfusu, geçen yıl 1 milyon 368 bin artışla 502,5 milyona çıkarken nüfus artışının yüzde 60'ı göçmenlerden geldi. Türkiye, doğal nüfus artışında AB toplamını geride bıraktı. AB istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 27 üyeli AB, 2010 yılında 854 bin göç alırken, doğal nüfus artışı 514 bin oldu. Geçen yıl Almanya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Portekiz, Litvanya ve Letonya olmak üzere 7 AB üyesinde nüfus azalırken, 20'sinde arttı. Eurostat'ın verilerine göre, 1 Ocak 2011 itibariyle AB'nin en kalabalık üyesi Almanya'nın nüfusu 51 bin gerileyerek 81 milyon 751 bin oldu. Doğal nüfus artışının eksi 181 bin olduğu ülke, 130 bin net göç alarak bu kaybı kısmen dengeledi. Fransa'nın nüfusu 359 bin artışla 65 milyon 75 bine çıkarken, artışın 284 bini doğal yollardan, 75 bini ise göçle sağlandı. İngiltere geçen yıl nüfusunu, 409 bin ilaveyle 62 milyon 436 bine çıkarırken, bunun 246 bini doğal yolla, 163 bini net göçle oldu. İtalya'nın nüfusu 286 bin artışla 60 milyon 626 bine ulaştı. 312 bin net göç alan İtalya, doğal nüfusundaki 26 bin gerilemeye rağmen artıda kalmış oldu. Öte yandan Eurostat, 1 Ocak 2011 itibariyle Türkiye'nin nüfusunu, son bir yılda kaydedilen 1 milyon 162 bin artışla 73 milyon 723 bin olarak hesapladı. Buna göre 2010 yılındaki doğal nüfus artışında Türkiye, 27 üyeli AB'yi geride bıraktı. Bir yılda AB'nin doğal nüfusu 514 bin artarken, bu rakam Türkiye'de 820 bine çıktı. Türkiye'deki nüfus artışının 342 bini de net göçle sağlandı.